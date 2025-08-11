Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860573520.html
"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского - 11.08.2025, ПРАЙМ
"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
Положение главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Об этом в материале для Berliner Zeitung написал журналист Лукас Мозер. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:38+0300
2025-08-11T15:38+0300
политика
украина
германия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Положение главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Об этом в материале для Berliner Zeitung написал журналист Лукас Мозер."Зеленский все больше оказывается в безвыходном положении. &lt;…&gt; С точки зрения переговоров, для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым", — отметил автор публикации.Отмечается, что граждане Украины не воспринимают его, по этой причине, провалы на поле боя обычно приписывают именно ему, а победы - бойцам Вооруженных сил Украины.Ранее Кремль и Белый дом ранее заявили о подготовке лидеров государств к проведению встречи на Аляске в пятницу 15 августа.
https://1prime.ru/20250811/zelenskiy--860565975.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский
15:38 11.08.2025
 
"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского

Berliner Zeitung: положение Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Положение главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Об этом в материале для Berliner Zeitung написал журналист Лукас Мозер.
"Зеленский все больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров, для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым", — отметил автор публикации.
Отмечается, что граждане Украины не воспринимают его, по этой причине, провалы на поле боя обычно приписывают именно ему, а победы - бойцам Вооруженных сил Украины.
Ранее Кремль и Белый дом ранее заявили о подготовке лидеров государств к проведению встречи на Аляске в пятницу 15 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа
13:30
 
ПолитикаУКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала