"Нет выхода". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
Положение главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Об этом в материале для Berliner Zeitung написал журналист Лукас Мозер. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:38+0300
политика
украина
германия
владимир зеленский
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Положение главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем. Об этом в материале для Berliner Zeitung написал журналист Лукас Мозер."Зеленский все больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров, для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым", — отметил автор публикации.Отмечается, что граждане Украины не воспринимают его, по этой причине, провалы на поле боя обычно приписывают именно ему, а победы - бойцам Вооруженных сил Украины.Ранее Кремль и Белый дом ранее заявили о подготовке лидеров государств к проведению встречи на Аляске в пятницу 15 августа.
