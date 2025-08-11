https://1prime.ru/20250811/zelenskiy-860580282.html
"Синоним поражения": депутат Рады разнес Зеленского
"Синоним поражения": депутат Рады разнес Зеленского - 11.08.2025, ПРАЙМ
"Синоним поражения": депутат Рады разнес Зеленского
Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Теперь и на ближайшее столетие слово "Зеленский" станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной", — считает он в своем Telegram-канале.Ранее депутат предположил, что если между Россией и США будут достигнуты какие-либо договоренности, то главу киевского режима ожидает политическая смерть всего лишь за один день.На прошлой неделе, в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Зеленский заявил о своем намерении не идти на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины. В ответ на это в Госдуме посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Теперь и на ближайшее столетие слово "Зеленский" станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной", — считает он в своем Telegram-канале
Ранее депутат предположил, что если между Россией и США будут достигнуты какие-либо договоренности, то главу киевского режима ожидает политическая смерть всего лишь за один день.
На прошлой неделе, в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Зеленский заявил о своем намерении не идти на территориальные уступки, ссылаясь на Конституцию Украины. В ответ на это в Госдуме посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
Bloomberg раскрыл, чего боится Зеленский перед встречей Путина и Трампа