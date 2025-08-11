https://1prime.ru/20250811/zoloto-860553696.html

Золото дешевеет в ожидании данных по инфляции в США

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается на 1,8% в ожидании инвесторами данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 63,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,82%, до 3 427,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,8% - до 38,233 доллара за унцию. Инвесторы ожидают данные по инфляции в США, выход которых запланирован на вторник. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в предыдущем месяце. В месячном выражении ожидается увеличение потребительских цен на 0,2% после роста на 0,3% в июне. "Новые данные могут оказать дальнейшую поддержку доллару и ограничить рост цен на золото", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson).

