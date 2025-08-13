https://1prime.ru/20250813/adg-860689779.html

АдГ намерена в ноябре создать новую молодежную организацию, передают СМИ

АдГ намерена в ноябре создать новую молодежную организацию, передают СМИ - 13.08.2025, ПРАЙМ

АдГ намерена в ноябре создать новую молодежную организацию, передают СМИ

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена создать новую молодежную организацию в ноябре после роспуска предыдущей такой организации на... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T22:54+0300

2025-08-13T22:54+0300

2025-08-13T22:54+0300

политика

германия

адг

молодежь

https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена создать новую молодежную организацию в ноябре после роспуска предыдущей такой организации на фоне признания ее экстремистской, сообщает газета Zeit со ссылкой на представителя АдГ. В январе участники съезда партии приняли решение распустить ранее признанную экстремистской молодежную организацию АдГ "Молодая альтернатива" (Junge Alternative, JA). Медиагруппа RND сообщала, что партия хочет заменить ее новым объединением, которое будет более тесно связано с партией, что даст ей право контролировать его и вмешиваться в его деятельность. "АдГ планирует в конце ноября создать новую молодежную организацию после роспуска "Молодой альтернативы" (JA)", - говорится в материале. Собрание по этому поводу пройдет в немецком университетском городе Гисен с 29 по 30 ноября, его участники выберут руководителей новой организации, ее название и логотип, пишет издание. Власти города сообщили, что на эти дни запланировано уже две акции протеста, отмечается в статье. Весной 2024 года региональное ведомство по охране конституции признало объединение "Молодой альтернативы" в земле Тюрингия "доказанно правоэкстремистским". Отделения организации в Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт имеют такой же статус. "Молодая альтернатива" по уставу партии являлась ее "официальной молодежной организацией", однако представляла собой самостоятельное объединение, которое было наделено автономией в вопросах финансирования и кадров, принятия устава и программы. Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы". АдГ сразу исключила их из партии.

https://1prime.ru/20250807/adg-860447299.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, адг, молодежь