https://1prime.ru/20250813/aeroflot-860649286.html
"Аэрофлот" запустит еженедельные рейсы из Владивостока в Анадырь
"Аэрофлот" запустит еженедельные рейсы из Владивостока в Анадырь - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит еженедельные рейсы из Владивостока в Анадырь
"Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T04:29+0300
2025-08-13T04:29+0300
2025-08-13T04:29+0300
бизнес
туризм
россия
анадырь
магадан
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860649286.jpg?1755048561
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – ПРАЙМ. "Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
"Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь-Владивосток. Начало полетов – 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь-Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино – в Магадан.
анадырь
магадан
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, анадырь, магадан, владивосток, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анадырь, Магадан, Владивосток, Аэрофлот
"Аэрофлот" запустит еженедельные рейсы из Владивостока в Анадырь
"Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные рейсы из Владивостока в Анадырь
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – ПРАЙМ. "Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
"Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь-Владивосток. Начало полетов – 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь-Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино – в Магадан.