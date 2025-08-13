Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Сургутнефтегаза" резко усилили рост в среду днем - 13.08.2025, ПРАЙМ
Акции "Сургутнефтегаза" резко усилили рост в среду днем
2025-08-13T14:57+0300
2025-08-13T14:57+0300
экономика
сургутнефтегаз
рынок
мосбиржа
акции
торги
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" днем резко усилили рост и подскакивали почти на 5% в отсутствие новостей, следует из данных Московской биржи. К 14.47 мск бумаги дорожали на 3,8%, до 24 рублей, а минутами ранее их стоимость максимально подскакивала на 4,82%, до 24,24 рубля. "Префы" дорожают на 1,1%, до 46,9 рубля. Около получаса назад "обычка" торговалась в легком плюсе – в пределах 0,5%.
сургутнефтегаз, рынок, мосбиржа, акции, торги
Экономика, Сургутнефтегаз, Рынок, Мосбиржа, Акции, Торги
14:57 13.08.2025
 
© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" днем резко усилили рост и подскакивали почти на 5% в отсутствие новостей, следует из данных Московской биржи.
К 14.47 мск бумаги дорожали на 3,8%, до 24 рублей, а минутами ранее их стоимость максимально подскакивала на 4,82%, до 24,24 рубля. "Префы" дорожают на 1,1%, до 46,9 рубля.
Около получаса назад "обычка" торговалась в легком плюсе – в пределах 0,5%.
