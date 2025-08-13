Акции "Сургутнефтегаза" резко усилили рост в среду днем

https://1prime.ru/20250813/aktsii-860676105.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" днем резко усилили рост и подскакивали почти на 5% в отсутствие новостей, следует из данных Московской биржи. К 14.47 мск бумаги дорожали на 3,8%, до 24 рублей, а минутами ранее их стоимость максимально подскакивала на 4,82%, до 24,24 рубля. "Префы" дорожают на 1,1%, до 46,9 рубля. Около получаса назад "обычка" торговалась в легком плюсе – в пределах 0,5%.

