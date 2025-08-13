Российский рынок акций торгуется в незначительном минусе днем среды

https://1prime.ru/20250813/aktsii-860681048.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию среды продолжает торговаться в незначительном минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.26 мск снижался на 0,32%, до 2967,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,63%, до 1236,49 пункта.
Российский рынок акций в основную сессию среды притормозил в росте. Не сумев с утра вернуться на ключевой уровень 3000 пунктов, индекс Мосбиржи снизился, однако несильно.
"Российский рынок демонстрирует незначительное снижение. Инвесторы продолжают ждать встречи президентов США и РФ, которая состоится в пятницу. В то же время некоторую нервозность перед встречей могут вызывать заявления представителей ЕС и Украины, которые имеют отличную от РФ позицию по траектории переговорного трека", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
В частности, на Мосбирже дешевеют бумаги "Ростелекома" (-3,6%), "Алросы" (-1,4%), "Юнипро" (-1,8%), "Россетей" (-1,3%). Дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1%), "Совкомфлота" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+4,3%).
Российский фондовый рынок продолжает находиться под влиянием ожиданий предстоящей 15 августа встречи президентов России и США на Аляске, рассуждает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Если информационный фон, связанный с саммитом лидеров РФ и США, не ухудшится, индекс Мосбиржи способен возобновить рост с ближайшей целью в районе 3050 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Немного выше этого уровня находится серьезное сопротивление в виде пятимесячной вершины, установленной в конце апреля в результате сильного отскока фондового индикатора, после которого он ощутимо просел", - добавляет он.
