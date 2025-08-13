https://1prime.ru/20250813/aktsii-860681048.html

Российский рынок акций торгуется в незначительном минусе днем среды

Российский рынок акций торгуется в незначительном минусе днем среды - 13.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций торгуется в незначительном минусе днем среды

Российский рынок акций в основную сессию среды продолжает торговаться в незначительном минусе, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T16:35+0300

2025-08-13T16:35+0300

2025-08-13T16:35+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию среды продолжает торговаться в незначительном минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.26 мск снижался на 0,32%, до 2967,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,63%, до 1236,49 пункта. РЫНОК КОНСОЛИДИРУЕТСЯ Российский рынок акций в основную сессию среды притормозил в росте. Не сумев с утра вернуться на ключевой уровень 3000 пунктов, индекс Мосбиржи снизился, однако несильно. "Российский рынок демонстрирует незначительное снижение. Инвесторы продолжают ждать встречи президентов США и РФ, которая состоится в пятницу. В то же время некоторую нервозность перед встречей могут вызывать заявления представителей ЕС и Украины, которые имеют отличную от РФ позицию по траектории переговорного трека", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже дешевеют бумаги "Ростелекома" (-3,6%), "Алросы" (-1,4%), "Юнипро" (-1,8%), "Россетей" (-1,3%). Дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1%), "Совкомфлота" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+4,3%). ПРОГНОЗЫ Российский фондовый рынок продолжает находиться под влиянием ожиданий предстоящей 15 августа встречи президентов России и США на Аляске, рассуждает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Если информационный фон, связанный с саммитом лидеров РФ и США, не ухудшится, индекс Мосбиржи способен возобновить рост с ближайшей целью в районе 3050 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Немного выше этого уровня находится серьезное сопротивление в виде пятимесячной вершины, установленной в конце апреля в результате сильного отскока фондового индикатора, после которого он ощутимо просел", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250813/uoll-strit-860675248.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа