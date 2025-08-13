Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/aktsii-860686463.html
Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение
Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение - 13.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T19:03+0300
2025-08-13T19:03+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,14%, до 2973,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1239,48 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 1176,54 пункта.
https://1prime.ru/20250812/torgi-860643095.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, снижение
19:03 13.08.2025
 
Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение

Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,14%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,14%, до 2973,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1239,48 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 1176,54 пункта.
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала