Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,14%, до 2973,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1239,48 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 1176,54 пункта.

