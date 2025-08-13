Российский рынок акций продемонстрировали умеренное снижение

https://1prime.ru/20250813/aktsii-860686463.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,14%, до 2973,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,39%, до 1239,48 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 1176,54 пункта.
