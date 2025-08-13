https://1prime.ru/20250813/ankoridzh-860648514.html
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - ПРАЙМ, Сергей Попов. Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали РИА Новости сотрудники заведения.
"Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас", - заявил работник ресторана.
Он не захотел отвечать на вопросы о бизнесе, продолжая закидывать в кипящую воду новые порции пельменей. "Я просто хочу закончить свой рабочий день", - отмахнулся повар.
Хозяин заведения ранее на запрос РИА Новости не ответил.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
