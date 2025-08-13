Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/ankoridzh-860648514.html
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа
Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:22+0300
2025-08-13T03:22+0300
экономика
общество
россия
аляска
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648514.jpg?1755044571
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - ПРАЙМ, Сергей Попов. Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали РИА Новости сотрудники заведения. "Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас", - заявил работник ресторана. Он не захотел отвечать на вопросы о бизнесе, продолжая закидывать в кипящую воду новые порции пельменей. "Я просто хочу закончить свой рабочий день", - отмахнулся повар. Хозяин заведения ранее на запрос РИА Новости не ответил. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
аляска
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, аляска, рф, сша, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Общество , РОССИЯ, Аляска, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
03:22 13.08.2025
 
В Анкоридже журналистов осаждают в преддверии встречи Путина и Трампа

Ресторан "Пельмени" в Анкоридже осаждают журналисты перед встречей Путина и Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - ПРАЙМ, Сергей Попов. Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали РИА Новости сотрудники заведения.
"Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас", - заявил работник ресторана.
Он не захотел отвечать на вопросы о бизнесе, продолжая закидывать в кипящую воду новые порции пельменей. "Я просто хочу закончить свой рабочий день", - отмахнулся повар.
Хозяин заведения ранее на запрос РИА Новости не ответил.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАляскаРФСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала