https://1prime.ru/20250813/atr-860651837.html
Японский индекс Nikkei 225 продолжает обновлять рекорды
Японский индекс Nikkei 225 продолжает обновлять рекорды - 13.08.2025, ПРАЙМ
Японский индекс Nikkei 225 продолжает обновлять рекорды
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются, принимая во внимание позитивные настроения с... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T07:53+0300
2025-08-13T07:53+0300
2025-08-13T07:53+0300
экономика
атр
торги
индексы
рынок
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются, принимая во внимание позитивные настроения с Уолл-стрит, при этом японский индекс Nikkei 225 вновь достиг нового рекорда, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,56%, до 3 686,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 282,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,96%, до 25 458 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,66%, до 3 211,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,45%, до 8 741,2 пункта. При этом японский Nikkei 225 продолжает расти бурными темпами, прибавляя 1,63% по отношению к предыдущему закрытию, до 43,416,5 пункта, а ранее в ходе торгов он достиг нового рекордного значения в 43 465 пунктов. Свои рекорды индекс обновляет второй день подряд. Мировые рынки обращают во внимание на закрытие рынков в США в плюсе по итогам торгов вторника. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 1,39%. Индексы Dow Jones и S&P 500 увеличились на 1,1% и 1,13% соответственно. Во вторник были опубликованы данные об инфляции в стране. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, вопреки ожиданиям увеличения на 2,8%, следует из данных министерства труда страны. "Инфляция растет, но не такими сильными темпами, как некоторые опасались. В краткосрочной перспективе рынки, скорее всего, смиряться с этими цифрами, что позволит Федеральной резервной системе США сосредоточиться на слабости рынка труда и сохранить возможность снижения учётной ставки в сентябре", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner).
https://1prime.ru/20250813/aktsii-860651722.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, торги, индексы, рынок, nikkei 225
Экономика, АТР, Торги, Индексы, Рынок, Nikkei 225
Японский индекс Nikkei 225 продолжает обновлять рекорды
Биржи АТР растут в среду, в частности, японский Nikkei 225, обновляющий рекорды
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно поднимаются, принимая во внимание позитивные настроения с Уолл-стрит, при этом японский индекс Nikkei 225 вновь достиг нового рекорда, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,56%, до 3 686,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 2 282,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,96%, до 25 458 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,66%, до 3 211,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,45%, до 8 741,2 пункта.
При этом японский Nikkei 225 продолжает расти бурными темпами, прибавляя 1,63% по отношению к предыдущему закрытию, до 43,416,5 пункта, а ранее в ходе торгов он достиг нового рекордного значения в 43 465 пунктов. Свои рекорды индекс обновляет второй день подряд.
Мировые рынки обращают во внимание на закрытие рынков в США в плюсе по итогам торгов вторника. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 1,39%. Индексы Dow Jones и S&P 500 увеличились на 1,1% и 1,13% соответственно.
Во вторник были опубликованы данные об инфляции в стране. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, вопреки ожиданиям увеличения на 2,8%, следует из данных министерства труда страны.
"Инфляция растет, но не такими сильными темпами, как некоторые опасались. В краткосрочной перспективе рынки, скорее всего, смиряться с этими цифрами, что позволит Федеральной резервной системе США сосредоточиться на слабости рынка труда и сохранить возможность снижения учётной ставки в сентябре", - цитирует агентство Блумберг аналитика Morgan Stanley Wealth Management Эллен Центнер (Ellen Zentner).
Российский рынок акций растет в среду утром