https://1prime.ru/20250813/atr-860667809.html

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в основном ростом

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в основном ростом - 13.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в основном ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду продемонстрировали преимущественно рост, а индексы Австралии и Японии вновь обновили... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T12:14+0300

2025-08-13T12:14+0300

2025-08-13T12:14+0300

экономика

рынок

торги

атр

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду продемонстрировали преимущественно рост, а индексы Австралии и Японии вновь обновили исторические рекорды, после ралли на биржах в США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня увеличился на 0,48%, до 3 683,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,33%, до 2 289,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,58%, до 25 613,67 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,08%, до 3 224,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,6%, до 8 827,1 пункта, японский Nikkei 225 – увеличился на 1,3%, до 43 274,67 пункта. В ходе торгов S&P/ASX 200 и Nikkei 225 обновили свои исторические максимумы, японский индекс впервые поднялся выше 43 тысяч пунктов. Shanghai Composite при этом поднимался до самого высокого уровня с декабря 2021 года, Shenzhen Composite – с марта 2022 года. Поддержала склонность трейдеров к риску динамика американских бирж. Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в июле, с учетом сезонной коррекции, снизилась до 2,5% с 2,6% в июне, аналитики ожидали сохранения показателя. Индекс цен производителей (PPI) в Японии, по предварительной оценке, вырос на 2,6% в годовом выражении при прогнозе роста на 2,5% и на 0,2% - в июле, как и ожидалось.

рынок, торги, атр, nikkei 225