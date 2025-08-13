https://1prime.ru/20250813/bloomberg-860679348.html

Покупки кондиционеров в Европе выросли вдвое с 2010 года, пишут СМИ

2025-08-13

европа

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Покупки бытовых кондиционеров в Европе выросли вдвое с 2010 года, что становится необходимостью на фоне устойчивого потепления в регионе, в связи с этим поднимаются вопросы достаточных энергопоставок и готовности жилищного фонда, следует из материала агентства Блумберг. "С 2010 года количество покупок бытовых кондиционеров в Европе удвоилось", - приводит агентство данные одного из крупнейших производителей в регионе Daikin Industries Ltd. Температура в Европе поднимается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, сообщало еще в 2022 году Европейское агентство по окружающей среде (EEA). Согласно данным Copernicus, которые приводит Блумберг, рост температуры в Европе превосходит среднемировой с 2011 года на постоянной основе. Градусо-сутки охлаждения, показывающие потребность в кондиционировании помещения, за последние 20 лет более чем утроились в Париже, говорится в статье. По странам значение этого показателя между 2024 годом и 2004 годом выросло почти в 3,5 раза в Германии, примерно вдвое - в Италии и Франции, а в Испании - почти в 1,5 раза, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В некоторых странах рост за этот период стал более чем десятикратным, среди них - Польша, Чехия, Словакия и Австрия, что частично может быть связано с нестабильными значениями годов того периода. При сравнении уровня 2024 года со средним значением за период 2004-2023 годов включительно для всех 27 стран ЕС показатель вырос в 1,5 раза. Если раньше кондиционеры были больше свойственны для наиболее жарких регионов Италии и Испании, то теперь их популярность растет в более северных странах, таких как Нидерланды и Великобритания, говорится в статье Блумберг. В Париже теперь наблюдается жара, сопоставимая с Барселоной конца 1990-х, температура в Берлине соответствует той, что типична для Турина, а климат Брюсселя напоминает тот, что наблюдался в некоторых частях Хорватии 25 лет назад, указывается в статье. "Раньше охлаждение было роскошью, сегодня это - товар первой необходимости", - цитирует агентство специалиста Саймона Пеццутто (Simon Pezzutto), который больше десяти лет отслеживает спрос на охлаждение воздуха в Европе. Такие тенденции поднимают вопрос о достаточной генерации энергии для летнего охлаждения воздуха в зданиях. "Этот синхронный всплеск спроса, который иногда сжимается до нескольких часов, оказывает огромное давление на национальные энергосети", - приводятся в статье слова менеджера по международным делам Исследовательского института энергетической инфраструктуры и геотехнологий Фраунгофера Изабеллы Нардини (Isabella Nardini). Ведущий аналитик по энергетике Energy Aspect Сабрина Кернбихлер (Sabrina Kernbichler) отмечает, что рост использования кондиционеров способствует увеличению производства энергии из ископаемых источников в те периоды, когда возобновляемые не справляются с этой потребностью. Помимо нагрузки на электросети, частично проблема связана и с предпочтениями потребителей, многие из которых выбирают небольшие портативные устройства, которые отличаются доступностью и простотой установки, но при этом менее энергоэффективны, отмечается в статье. Вместе с этим встает также проблема адаптации жилищного фонда региона, так как многие старые дома были спроектированы с учетом сохранения тепла, что создает сложности в жаркий летний период, сообщает агентство. Каждый год обновляется только 1% зданий, указывается в материале.

