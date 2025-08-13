Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США призвали Киев "быть прагматичными" в вопросе боеспособности Украины - 13.08.2025, ПРАЙМ
США призвали Киев "быть прагматичными" в вопросе боеспособности Украины
США призвали Киев "быть прагматичными" в вопросе боеспособности Украины
вооружения
украина
сша
нато
оборона
вооружение
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Власти США в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске призвали украинские власти реалистично оценить боеспособность своей страны, пишет газета Politico со ссылкой на американского чиновника. Как подчеркивает издание, США призвали украинские власти "быть прагматичными". "(США - ред.) просят их реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями", - приводит газета слова источника. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина, сша, нато, оборона, вооружение
Вооружения, УКРАИНА, США, НАТО, оборона, вооружение
08:58 13.08.2025
 
США призвали Киев "быть прагматичными" в вопросе боеспособности Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Власти США в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске призвали украинские власти реалистично оценить боеспособность своей страны, пишет газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
Как подчеркивает издание, США призвали украинские власти "быть прагматичными".
"(США - ред.) просят их реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями", - приводит газета слова источника.
В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
