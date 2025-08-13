Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные - 13.08.2025
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные - 13.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные
Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Специалист напомнила, что основания для прекращения трудового договора закреплены в Трудовом кодексе РФ."Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", - указала Захаренкова.Тем не менее, некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на сотрудников, которые часто берут больничные, вынуждая их уволиться по собственному желанию.При незаконном увольнении каждый работник может обратиться для защиты своих прав в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.В то же время, в Трудовом кодексе РФ есть такие основания для расторжения договора как отказ работника от перевода на другую работу, необходимую в соответствии с медицинским заключением или признание сотрудника полностью нетрудоспособным."Увольнение допустимо, если работник длительно болел и ему выдали медицинское заключение, в соответствии с которым ему необходим перевод на другую работу от которого он отказался, а также если работника признают полностью неспособным к трудовой деятельности", - отметила эксперт.
03:03 13.08.2025
 
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные

Эксперт Захаренкова: увольнять работника за частые больничные незаконно

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Специалист напомнила, что основания для прекращения трудового договора закреплены в Трудовом кодексе РФ.
"Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", - указала Захаренкова.
Тем не менее, некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на сотрудников, которые часто берут больничные, вынуждая их уволиться по собственному желанию.
При незаконном увольнении каждый работник может обратиться для защиты своих прав в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.
В то же время, в Трудовом кодексе РФ есть такие основания для расторжения договора как отказ работника от перевода на другую работу, необходимую в соответствии с медицинским заключением или признание сотрудника полностью нетрудоспособным.
"Увольнение допустимо, если работник длительно болел и ему выдали медицинское заключение, в соответствии с которым ему необходим перевод на другую работу от которого он отказался, а также если работника признают полностью неспособным к трудовой деятельности", - отметила эксперт.
 
