https://1prime.ru/20250813/bolnichnye-860638158.html
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные - 13.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные
Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:03+0300
2025-08-13T03:03+0300
2025-08-13T03:03+0300
бизнес
общество
больничные
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75544/63/755446394_0:33:476:300_1920x0_80_0_0_c1e3fd5c6070b03968c8e39225f7741c.jpg
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Специалист напомнила, что основания для прекращения трудового договора закреплены в Трудовом кодексе РФ."Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", - указала Захаренкова.Тем не менее, некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на сотрудников, которые часто берут больничные, вынуждая их уволиться по собственному желанию.При незаконном увольнении каждый работник может обратиться для защиты своих прав в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.В то же время, в Трудовом кодексе РФ есть такие основания для расторжения договора как отказ работника от перевода на другую работу, необходимую в соответствии с медицинским заключением или признание сотрудника полностью нетрудоспособным."Увольнение допустимо, если работник длительно болел и ему выдали медицинское заключение, в соответствии с которым ему необходим перевод на другую работу от которого он отказался, а также если работника признают полностью неспособным к трудовой деятельности", - отметила эксперт.
https://1prime.ru/20250704/bolnichnyy-859154386.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75544/63/755446394_0:0:476:357_1920x0_80_0_0_4b30bde32c92eff6a65b2ecb06469812.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , больничные
Бизнес, Общество , больничные
Россиянам объяснили, могут ли уволить с работы за частые больничные
Эксперт Захаренкова: увольнять работника за частые больничные незаконно
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Трудовое законодательство не содержит такого основания для расторжения трудового договора, как систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Россиянам рассказали о праве на больничный после увольнения
Специалист напомнила, что основания для прекращения трудового договора закреплены в Трудовом кодексе РФ.
"Законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за частое нахождение на больничном", - указала Захаренкова.
Тем не менее, некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на сотрудников, которые часто берут больничные, вынуждая их уволиться по собственному желанию.
При незаконном увольнении каждый работник может обратиться для защиты своих прав в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.
В то же время, в Трудовом кодексе РФ есть такие основания для расторжения договора как отказ работника от перевода на другую работу, необходимую в соответствии с медицинским заключением или признание сотрудника полностью нетрудоспособным.
"Увольнение допустимо, если работник длительно болел и ему выдали медицинское заключение, в соответствии с которым ему необходим перевод на другую работу от которого он отказался, а также если работника признают полностью неспособным к трудовой деятельности", - отметила эксперт.