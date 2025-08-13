Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/bolshinstvo-860650572.html
Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции
Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции - 13.08.2025, ПРАЙМ
Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции
Большинство японцев одобряют тот факт, что по итогам прошедших в июле выборов в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T05:51+0300
2025-08-13T05:51+0300
экономика
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650572.jpg?1755053462
ТОКИО, 13 авг – ПРАЙМ. Большинство японцев одобряют тот факт, что по итогам прошедших в июле выборов в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" не смогла получить более половины мест в верхней палате парламента, такие данные собственного опроса общественного мнения обнародовал телеканал NHK. По итогам прошедших 20 июля выборов ЛДП и "Комэйто" не смогли получить большинства в верхней палате парламента. Таким образом, с учетом аналогичных результатов осенних выборов прошлого года правящая коалиция потеряла большинство в обеих палатах парламента. Это заставит ее идти на компромиссы с оппозиционными партиями при принятии законопроектов и бюджета. Позитивно восприняли поражение правящей коалиции 57% опрошенных, негативно 33%. Также большинство – 51% одобряют, что такие оппозиционные партии как Народно-демократическая и право-консервативная партия "Сансэйто" резко нарастили число депутатских портфелей. Не одобрил такие результаты выборов 41% опрошенных. За то, чтобы Сигэру Исиба оставался на посту главы партии и премьер-министра выступили 49%, против – 40%. Примерно такие же результаты давали опросы общественного мнения вскоре после выборов, несмотря на тенденции внутри партии переизбрать его. Опрос проводился в течение трёх дней с 8 августа методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1137 человек. Погрешность не сообщается.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика
Экономика, Общество , Мировая экономика
05:51 13.08.2025
 
Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции

NHK: большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции на выборах в парламент

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 13 авг – ПРАЙМ. Большинство японцев одобряют тот факт, что по итогам прошедших в июле выборов в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" не смогла получить более половины мест в верхней палате парламента, такие данные собственного опроса общественного мнения обнародовал телеканал NHK.
По итогам прошедших 20 июля выборов ЛДП и "Комэйто" не смогли получить большинства в верхней палате парламента. Таким образом, с учетом аналогичных результатов осенних выборов прошлого года правящая коалиция потеряла большинство в обеих палатах парламента. Это заставит ее идти на компромиссы с оппозиционными партиями при принятии законопроектов и бюджета.
Позитивно восприняли поражение правящей коалиции 57% опрошенных, негативно 33%.
Также большинство – 51% одобряют, что такие оппозиционные партии как Народно-демократическая и право-консервативная партия "Сансэйто" резко нарастили число депутатских портфелей. Не одобрил такие результаты выборов 41% опрошенных.
За то, чтобы Сигэру Исиба оставался на посту главы партии и премьер-министра выступили 49%, против – 40%. Примерно такие же результаты давали опросы общественного мнения вскоре после выборов, несмотря на тенденции внутри партии переизбрать его.
Опрос проводился в течение трёх дней с 8 августа методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1137 человек. Погрешность не сообщается.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала