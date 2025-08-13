https://1prime.ru/20250813/bolshinstvo-860650572.html

Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции

Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции - 13.08.2025, ПРАЙМ

Большинство японцев одобряют поражение правящей коалиции

Большинство японцев одобряют тот факт, что по итогам прошедших в июле выборов в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T05:51+0300

2025-08-13T05:51+0300

2025-08-13T05:51+0300

экономика

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650572.jpg?1755053462

ТОКИО, 13 авг – ПРАЙМ. Большинство японцев одобряют тот факт, что по итогам прошедших в июле выборов в палату советников правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" не смогла получить более половины мест в верхней палате парламента, такие данные собственного опроса общественного мнения обнародовал телеканал NHK. По итогам прошедших 20 июля выборов ЛДП и "Комэйто" не смогли получить большинства в верхней палате парламента. Таким образом, с учетом аналогичных результатов осенних выборов прошлого года правящая коалиция потеряла большинство в обеих палатах парламента. Это заставит ее идти на компромиссы с оппозиционными партиями при принятии законопроектов и бюджета. Позитивно восприняли поражение правящей коалиции 57% опрошенных, негативно 33%. Также большинство – 51% одобряют, что такие оппозиционные партии как Народно-демократическая и право-консервативная партия "Сансэйто" резко нарастили число депутатских портфелей. Не одобрил такие результаты выборов 41% опрошенных. За то, чтобы Сигэру Исиба оставался на посту главы партии и премьер-министра выступили 49%, против – 40%. Примерно такие же результаты давали опросы общественного мнения вскоре после выборов, несмотря на тенденции внутри партии переизбрать его. Опрос проводился в течение трёх дней с 8 августа методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1137 человек. Погрешность не сообщается.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика