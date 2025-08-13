Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250813/burenie-860666509.html
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения
"Газпром нефть" разработала новую технологию для бурения боковых стволов скважин с помощью титановых игл, увеличившую добычу трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:50+0300
2025-08-13T11:50+0300
энергетика
газпром нефть
россия
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/57/834885733_0:153:3037:1861_1920x0_80_0_0_981cc5d91b29101957afb111412720aa.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разработала новую технологию для бурения боковых стволов скважин с помощью титановых игл, увеличившую добычу трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на 36%, сообщила компания. "Газпром нефть" совместно с партнерами разработала и успешно испытала в ХМАО-Югре первую российскую технологию бурения боковых стволов горизонтальных скважин с помощью титановых игл. Новый подход на 36% повысил добычу трудноизвлекаемой нефти. Он дополнит традиционные методы разработки углеводородов в сложных геологических условиях", - говорится в сообщении. Специалисты компании пробурили в ХМАО-Югре 54 боковых ствола с помощью титановых игл, каждая из которых была оснащена собственным буровым инструментом диаметром 12 мм. Сеть искусственных каналов более чем на треть увеличила приток нефти в скважину. Новый подход подтвердил свою эффективность и в перспективе будет тиражирован при разработке сложных залежей "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе, отметили в компании. Применение титановых игл обеспечило легкость конструкций, их прочность и устойчивость к коррозии. Новый метод позволит эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы без дополнительного оборудования, материалов и реагентов. Как полагают в компании, это поможет повысить точность бурения на удаленных и автономных участках, где невозможно применение основной технологии разработки трудноизвлекаемых запасов - гидравлического разрыва пласта (ГРП).
https://1prime.ru/20250813/mea-860665261.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/57/834885733_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_293438c3650cee7bf80a0f104ee8fca3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром нефть, россия, добыча нефти
Энергетика, Газпром нефть, РОССИЯ, добыча нефти
11:50 13.08.2025
 
"Газпром нефть" создала новую технологию бурения

Новая технология бурения от "Газпром нефти" увеличила добычу трудной нефти на 36%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разработала новую технологию для бурения боковых стволов скважин с помощью титановых игл, увеличившую добычу трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на 36%, сообщила компания.
"Газпром нефть" совместно с партнерами разработала и успешно испытала в ХМАО-Югре первую российскую технологию бурения боковых стволов горизонтальных скважин с помощью титановых игл. Новый подход на 36% повысил добычу трудноизвлекаемой нефти. Он дополнит традиционные методы разработки углеводородов в сложных геологических условиях", - говорится в сообщении.
Специалисты компании пробурили в ХМАО-Югре 54 боковых ствола с помощью титановых игл, каждая из которых была оснащена собственным буровым инструментом диаметром 12 мм. Сеть искусственных каналов более чем на треть увеличила приток нефти в скважину. Новый подход подтвердил свою эффективность и в перспективе будет тиражирован при разработке сложных залежей "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе, отметили в компании.
Применение титановых игл обеспечило легкость конструкций, их прочность и устойчивость к коррозии. Новый метод позволит эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы без дополнительного оборудования, материалов и реагентов. Как полагают в компании, это поможет повысить точность бурения на удаленных и автономных участках, где невозможно применение основной технологии разработки трудноизвлекаемых запасов - гидравлического разрыва пласта (ГРП).
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Страны ОПЕК+ в июле снизили добычу нефти
11:20
 
ЭнергетикаГазпром нефтьРОССИЯдобыча нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала