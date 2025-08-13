"Газпром нефть" создала новую технологию бурения

https://1prime.ru/20250813/burenie-860666509.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" разработала новую технологию для бурения боковых стволов скважин с помощью титановых игл, увеличившую добычу трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ) на 36%, сообщила компания. "Газпром нефть" совместно с партнерами разработала и успешно испытала в ХМАО-Югре первую российскую технологию бурения боковых стволов горизонтальных скважин с помощью титановых игл. Новый подход на 36% повысил добычу трудноизвлекаемой нефти. Он дополнит традиционные методы разработки углеводородов в сложных геологических условиях", - говорится в сообщении. Специалисты компании пробурили в ХМАО-Югре 54 боковых ствола с помощью титановых игл, каждая из которых была оснащена собственным буровым инструментом диаметром 12 мм. Сеть искусственных каналов более чем на треть увеличила приток нефти в скважину. Новый подход подтвердил свою эффективность и в перспективе будет тиражирован при разработке сложных залежей "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе, отметили в компании. Применение титановых игл обеспечило легкость конструкций, их прочность и устойчивость к коррозии. Новый метод позволит эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы без дополнительного оборудования, материалов и реагентов. Как полагают в компании, это поможет повысить точность бурения на удаленных и автономных участках, где невозможно применение основной технологии разработки трудноизвлекаемых запасов - гидравлического разрыва пласта (ГРП).

