https://1prime.ru/20250813/chen-860648334.html

Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России

Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России - 13.08.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T03:01+0300

2025-08-13T03:01+0300

2025-08-13T03:01+0300

экономика

россия

мировая экономика

кндр

рф

пхеньян

ким чен ын

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648334.jpg?1755043304

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые российским руководством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пресс-служба Кремля ранее сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что они подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Кроме того, Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима. "Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Путин договорились продолжать дальнейшие тесные контакты", - говорится в сообщении. Как пишет ЦТАК, беседа Ким Чен Ына и Путина прошла в "теплой товарищеской атмосфере".

кндр

рф

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, кндр, рф, пхеньян, ким чен ын, владимир путин