https://1prime.ru/20250813/chen-860648334.html
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России - 13.08.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:01+0300
2025-08-13T03:01+0300
2025-08-13T03:01+0300
экономика
россия
мировая экономика
кндр
рф
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648334.jpg?1755043304
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые российским руководством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пресс-служба Кремля ранее сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что они подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Кроме того, Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Путин договорились продолжать дальнейшие тесные контакты", - говорится в сообщении.
Как пишет ЦТАК, беседа Ким Чен Ына и Путина прошла в "теплой товарищеской атмосфере".
кндр
рф
пхеньян
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, кндр, рф, пхеньян, ким чен ын, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КНДР, РФ, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России
ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР всегда будет поддерживать меры России
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые российским руководством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пресс-служба Кремля ранее сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что они подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Кроме того, Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Путин договорились продолжать дальнейшие тесные контакты", - говорится в сообщении.
Как пишет ЦТАК, беседа Ким Чен Ына и Путина прошла в "теплой товарищеской атмосфере".