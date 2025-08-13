Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России - 13.08.2025
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России - 13.08.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T03:01+0300
2025-08-13T03:01+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые российским руководством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пресс-служба Кремля ранее сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что они подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Кроме того, Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима. "Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Путин договорились продолжать дальнейшие тесные контакты", - говорится в сообщении. Как пишет ЦТАК, беседа Ким Чен Ына и Путина прошла в "теплой товарищеской атмосфере".
03:01 13.08.2025
 
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет поддерживать меры России

ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР всегда будет поддерживать меры России

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые российским руководством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Пресс-служба Кремля ранее сообщила о телефонном разговоре лидеров РФ и КНДР. Отмечалось, что они подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Кроме того, Путин в разговоре с Ким Чен Ыном высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Путин договорились продолжать дальнейшие тесные контакты", - говорится в сообщении.
Как пишет ЦТАК, беседа Ким Чен Ына и Путина прошла в "теплой товарищеской атмосфере".
 
