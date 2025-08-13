https://1prime.ru/20250813/chinovniki-860648605.html
СМИ: чиновники Европы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа
СМИ: чиновники Европы разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника США Стива Уиткоффа, поскольку он не поделился деталями разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал CNN.
Путин на прошлой неделе принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече (президентов РФ и США - ред.). Тем не менее, до сих пор остается в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече. Европейские чиновники... разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, чиновники Европы большую часть прошлой недели пытались выяснить параметры мирного соглашения по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
