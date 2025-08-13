https://1prime.ru/20250813/devalvatsiya-860637851.html
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля - 13.08.2025, ПРАЙМ
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля
Снижение ключевой ставки приведет к девальвации рубля, но она будет плавной и контролируемой. Есть несколько стратегий, чтобы в этой ситуации обезопасить... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T02:02+0300
2025-08-13T02:02+0300
2025-08-13T02:02+0300
девальвация
финансы
рынок
ставка банка россии
инфляция в россии
курсы валют
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/01/838570101_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_83395da3c3dda204296e3f35e99baae4.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки приведет к девальвации рубля, но она будет плавной и контролируемой. Есть несколько стратегий, чтобы в этой ситуации обезопасить накопления, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Она напомнила, что Банк России уже предупреждал о постепенном снижении ключевой ставки на фоне стабилизации экономики. Управляемую девальвацию могут использовать для пополнения бюджета за счет увеличения рублевых доходов от экспорта. В то же время, слабый рубль удорожит импорт и разгонит инфляционные ожидания. Однако ЦБ РФ повышал ставку, чтобы затормозить инфляцию. Теперь она замедлилась и необходимо наблюдать, как она будет себя показывать.“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, - сказала экономист.В любом случае нельзя становиться жертвой информационной войны. Везде должен быть четкий расчет и финансовая стратегия. Сбережения лучше распределить в разные активы – это могут быть вклады с процентной ставкой выше инфляции, пока еще есть такая возможность. Помимо этого, можно обратить внимание на инструменты фондового рынка – акции, облигации, особенно ОФЗ, а также валюта и драгоценные металлы, советует Ермилова.Это позволит снижать негативные тенденции, которые могут возникнуть в случае снижения курса рубля. Важно анализировать внешние факторы – санкции, цены на нефть, отток капитала из страны. “Есть вероятность, что курс рубля еще снизится, однако на это может повлиять широкий перечень факторов. Именно грамотный подход к инвестициям может помочь сберегать имеющийся капитал и даже в определенной степени его нарастить”, - заключила она.
https://1prime.ru/20221012/838428887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/01/838570101_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7ca2b8819440f7127b0900639fac1373.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
девальвация, финансы, рынок, ставка банка россии, инфляция в россии, курсы валют, инвестиции
девальвация, Финансы, Рынок, ставка Банка России, инфляция в России, Курсы валют, инвестиции
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля
Финансист Ермилова назвала стратегии сбережения при ослаблении рубля
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки приведет к девальвации рубля, но она будет плавной и контролируемой. Есть несколько стратегий, чтобы в этой ситуации обезопасить накопления, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Эксперт спрогнозировал девальвацию всех валют мира
Она напомнила, что Банк России уже предупреждал о постепенном снижении ключевой ставки на фоне стабилизации экономики. Управляемую девальвацию могут использовать для пополнения бюджета за счет увеличения рублевых доходов от экспорта. В то же время, слабый рубль удорожит импорт и разгонит инфляционные ожидания. Однако ЦБ РФ повышал ставку, чтобы затормозить инфляцию. Теперь она замедлилась и необходимо наблюдать, как она будет себя показывать.
“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, - сказала экономист.
В любом случае нельзя становиться жертвой информационной войны. Везде должен быть четкий расчет и финансовая стратегия. Сбережения лучше распределить в разные активы – это могут быть вклады с процентной ставкой выше инфляции, пока еще есть такая возможность. Помимо этого, можно обратить внимание на инструменты фондового рынка – акции, облигации, особенно ОФЗ, а также валюта и драгоценные металлы, советует Ермилова.
Это позволит снижать негативные тенденции, которые могут возникнуть в случае снижения курса рубля. Важно анализировать внешние факторы – санкции, цены на нефть, отток капитала из страны.
“Есть вероятность, что курс рубля еще снизится, однако на это может повлиять широкий перечень факторов. Именно грамотный подход к инвестициям может помочь сберегать имеющийся капитал и даже в определенной степени его нарастить”, - заключила она.