https://1prime.ru/20250813/devalvatsiya-860637851.html
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля - 13.08.2025, ПРАЙМ
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля
Снижение ключевой ставки приведет к девальвации рубля, но она будет плавной и контролируемой. Есть несколько стратегий, чтобы в этой ситуации обезопасить... | 13.08.2025, ПРАЙМ
02:02 13.08.2025
 
Экономист научила, что делать со сбережениями при ослаблении рубля

Финансист Ермилова назвала стратегии сбережения при ослаблении рубля

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки приведет к девальвации рубля, но она будет плавной и контролируемой. Есть несколько стратегий, чтобы в этой ситуации обезопасить накопления, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Денежные купюры. - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2022
Эксперт спрогнозировал девальвацию всех валют мира
12 октября 2022, 02:02
Она напомнила, что Банк России уже предупреждал о постепенном снижении ключевой ставки на фоне стабилизации экономики. Управляемую девальвацию могут использовать для пополнения бюджета за счет увеличения рублевых доходов от экспорта. В то же время, слабый рубль удорожит импорт и разгонит инфляционные ожидания. Однако ЦБ РФ повышал ставку, чтобы затормозить инфляцию. Теперь она замедлилась и необходимо наблюдать, как она будет себя показывать.
“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, - сказала экономист.
В любом случае нельзя становиться жертвой информационной войны. Везде должен быть четкий расчет и финансовая стратегия. Сбережения лучше распределить в разные активы – это могут быть вклады с процентной ставкой выше инфляции, пока еще есть такая возможность. Помимо этого, можно обратить внимание на инструменты фондового рынка – акции, облигации, особенно ОФЗ, а также валюта и драгоценные металлы, советует Ермилова.
Это позволит снижать негативные тенденции, которые могут возникнуть в случае снижения курса рубля. Важно анализировать внешние факторы – санкции, цены на нефть, отток капитала из страны.
“Есть вероятность, что курс рубля еще снизится, однако на это может повлиять широкий перечень факторов. Именно грамотный подход к инвестициям может помочь сберегать имеющийся капитал и даже в определенной степени его нарастить”, - заключила она.
 
Заголовок открываемого материала