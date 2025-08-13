https://1prime.ru/20250813/direktor-860650399.html

Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией

Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией - 13.08.2025, ПРАЙМ

Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией

Обстрелы украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС являются тщательно спланированной информационной провокацией, заявила РИА Новости директор по... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T05:47+0300

2025-08-13T05:47+0300

2025-08-13T05:47+0300

энергетика

экономика

запорожская область

энергодар

европа

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650399.jpg?1755053278

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС являются тщательно спланированной информационной провокацией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме. "Очередные обстрелы - это не просто попытка нанести ущерб инфраструктуре. Это тщательно спланированная информационная провокация, часть гибридной войны против нашей страны", - сказала Яшина. По ее словам, цель противника - любыми средствами, включая террористические атаки, создать ложное впечатление, что Россия не способна обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС. "Им (представителям киевской власти – ред.) отчаянно нужно дискредитировать нас в глазах собственного населения и международного сообщества, посеять панику и сомнения. Но каждый такой обстрел лишь обнажает их цинизм и отчаяние. Наши службы оперативно ликвидируют последствия, а специалисты доказывают надежность", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожская область

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, энергодар, европа, запорожская аэс