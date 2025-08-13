Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250813/direktor-860650399.html
Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией
Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией - 13.08.2025, ПРАЙМ
Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией
Обстрелы украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС являются тщательно спланированной информационной провокацией, заявила РИА Новости директор по... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T05:47+0300
2025-08-13T05:47+0300
энергетика
экономика
запорожская область
энергодар
европа
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860650399.jpg?1755053278
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС являются тщательно спланированной информационной провокацией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме. "Очередные обстрелы - это не просто попытка нанести ущерб инфраструктуре. Это тщательно спланированная информационная провокация, часть гибридной войны против нашей страны", - сказала Яшина. По ее словам, цель противника - любыми средствами, включая террористические атаки, создать ложное впечатление, что Россия не способна обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС. "Им (представителям киевской власти – ред.) отчаянно нужно дискредитировать нас в глазах собственного населения и международного сообщества, посеять панику и сомнения. Но каждый такой обстрел лишь обнажает их цинизм и отчаяние. Наши службы оперативно ликвидируют последствия, а специалисты доказывают надежность", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
энергодар
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, энергодар, европа, запорожская аэс
Энергетика, Экономика, Запорожская область, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
05:47 13.08.2025
 
Директор ЗАЭС назвала обстрелы вблизи станции информационной провокацией

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина назвала обстрелы со стороны ВСУ провокацией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками территории вблизи Запорожской АЭС являются тщательно спланированной информационной провокацией, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме.
"Очередные обстрелы - это не просто попытка нанести ущерб инфраструктуре. Это тщательно спланированная информационная провокация, часть гибридной войны против нашей страны", - сказала Яшина.
По ее словам, цель противника - любыми средствами, включая террористические атаки, создать ложное впечатление, что Россия не способна обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС.
"Им (представителям киевской власти – ред.) отчаянно нужно дискредитировать нас в глазах собственного населения и международного сообщества, посеять панику и сомнения. Но каждый такой обстрел лишь обнажает их цинизм и отчаяние. Наши службы оперативно ликвидируют последствия, а специалисты доказывают надежность", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
ЭнергетикаЭкономикаЗапорожская областьЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала