Доллар дорожает к иене в среду - 13.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250813/dollar-860652848.html
Доллар дорожает к иене в среду
Доллар дорожает к иене в среду - 13.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене в среду
Курс доллара по отношению к иене растет в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив, тем временем инвесторы... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:12+0300
2025-08-13T08:12+0300
экономика
доллар
иена
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив, тем временем инвесторы продолжают ожидать данные по состоянию экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене поднимался до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар. При этом курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с 1,1673 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04% - до 98,03 пункта. "В последнее время доллар вновь привлекателен как надежный актив", – комментирует агентству Блумберг старший валютный стратег Credit Agricole CIB Дэвид Форрестер (David Forrester). "Розничные продажи в США, как и данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях, станут важным показателем того, насколько хорошо развивается экономика, и повлияют на оценку рынка в отношении дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и доллара", - добавляет аналитик. Статистику по розничным продажам в США министерство торговли страны обнародует уже в пятницу. Ожидается, что показатель в июле вырос на 0,5% в месячном выражении.
доллар, иена, рынок
Экономика, доллар, иена, Рынок
08:12 13.08.2025
 
Доллар дорожает к иене в среду

Курс доллара к иене растет на фоне возобновления спроса на американскую валюту

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив, тем временем инвесторы продолжают ожидать данные по состоянию экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене поднимался до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар.
При этом курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с 1,1673 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04% - до 98,03 пункта.
"В последнее время доллар вновь привлекателен как надежный актив", – комментирует агентству Блумберг старший валютный стратег Credit Agricole CIB Дэвид Форрестер (David Forrester).
"Розничные продажи в США, как и данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях, станут важным показателем того, насколько хорошо развивается экономика, и повлияют на оценку рынка в отношении дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и доллара", - добавляет аналитик.
Статистику по розничным продажам в США министерство торговли страны обнародует уже в пятницу. Ожидается, что показатель в июле вырос на 0,5% в месячном выражении.
 
Экономика доллар иена Рынок
 
 
Заголовок открываемого материала