Доллар дорожает к иене в среду

2025-08-13T08:12+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив, тем временем инвесторы продолжают ожидать данные по состоянию экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене поднимался до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар. При этом курс евро к доллару рос до 1,1684 доллара с 1,1673 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,04% - до 98,03 пункта. "В последнее время доллар вновь привлекателен как надежный актив", – комментирует агентству Блумберг старший валютный стратег Credit Agricole CIB Дэвид Форрестер (David Forrester). "Розничные продажи в США, как и данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях, станут важным показателем того, насколько хорошо развивается экономика, и повлияют на оценку рынка в отношении дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и доллара", - добавляет аналитик. Статистику по розничным продажам в США министерство торговли страны обнародует уже в пятницу. Ожидается, что показатель в июле вырос на 0,5% в месячном выражении.

