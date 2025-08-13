https://1prime.ru/20250813/dollar-860669946.html

Доллар дешевеет к мировым валютам

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в среду днем снижается на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на ближайшем заседании, следует из данных торгов. По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1728 доллара с 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,24 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,43% - до 97,65 пункта. Днем ранее официальная статистика показала, что годовая инфляция в США в июле осталась на уровне июня в 2,7%, тогда как аналитики ожидали ускорения до 2,8%. Значение остается самым высоким с февраля. В месячном выражении инфляция ожидаемо замедлилась до 0,2% с 0,3% месяцем ранее. По данным CME Group, порядка 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых, остальные ждут сохранения. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара. Инвесторы обращают внимание и на статистику из Европы. Так, ранее в среду немецкое статагентство Destatis сохранило оценку годовой инфляции в стране в июле на уровне 2%, что также соответствует уровню июня. Это самый низкий уровень с октября прошлого года, когда показатель находился на той же отметке. Потребительские цены в Испании при этом выросли в июле - по окончательным данным, на 2,7% в годовом выражении после роста на 2,3% в июне. Это самое высокое значение с февраля. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после роста на 0,7% ранее.

