Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд - 13.08.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд
2025-08-13T17:24+0300
экономика
доллар
рынок
сша
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%. Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%. Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.
доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
17:24 13.08.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

Курс доллара к мировым валютам в среду снижается вторую торговую сессию подряд

© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта.
Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%.
Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%.
Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС.
Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
