Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

Доллар дешевеет к мировым валютам второй день подряд

13.08.2025

Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам в среду вечером снижается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1673 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 147,21 иены со 147,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32% - до 97,76 пункта. Во вторник американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,4%. Трейдеры оценивали данные по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как ожидалось ее ускорение до 2,8%. Также во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможном судебном иске против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за якобы завышенных трат на ремонтные работы здания ФРС. Президент США неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. По оценкам экспертов, смена главы центробанка плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике и независимости ФРС.

