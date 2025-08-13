Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах - 13.08.2025
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство направит более 16,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог и дорожной инфраструктуры в 11 российских регионах, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 11 российских регионов получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 16,6 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.
09:23 13.08.2025
 
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах

© fotolia.com / bibiДорожные работы.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Правительство направит более 16,6 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог и дорожной инфраструктуры в 11 российских регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году 11 российских регионов получат дополнительное финансирование на строительство и ремонт дорог, а также на приведение в нормативное состояние тоннелей, мостов, эстакад и других искусственных сооружений. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 16,6 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидии на строительство и реконструкцию дорог предназначаются для Адыгеи, Удмуртии, Хабаровского края, Брянской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Курскую, Смоленскую и Тверскую области.
Правительство приступило к подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 17:17
Заголовок открываемого материала