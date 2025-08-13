Германия хочет приобрести более 8 тыс систем дронов к 2029 году, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250813/drony-860668571.html
Германия хочет приобрести более 8 тысяч систем дронов к 2029 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ минобороны страны. | 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Германия хочет приобрести более 8 тысяч систем дронов к 2029 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ минобороны страны. "Немецкие военные хотят обеспечить 8300 систем дронов до конца десятилетия... Немецкие вооруженные силы планируют приобрести системы беспилотных авиационных комплексов, каждый из которых может включать в себя несколько дронов и оборудование, как пусковые установки и системы управления летательным аппаратом, к 2029 году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на список запросов министерства обороны Германии. Согласно документу, речь идет о закупке около 5,7 тысячи беспилотных авиационных комплексов с мини-дронами, 560 комплексов-перехватчиков и противодроновых комплексов, а также 2070 дронов-камикадзе. По информации собеседников агентства, минобороны Германии также планирует добавить в свой арсенал дроны с радиусом действия более тысячи километров. Во вторник глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай выступил за усиление немецкой армии и разведки на фоне якобы усиливающихся угроз безопасности страны. Фрай обосновал свои призывы якобы растущей угрозой со стороны России. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
