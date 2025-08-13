https://1prime.ru/20250813/ekonomika-860671837.html
Рост госдолга США не затронет российскую экономику, считают эксперты
Рост госдолга США не затронет российскую экономику, считают эксперты - 13.08.2025, ПРАЙМ
Рост госдолга США не затронет российскую экономику, считают эксперты
Увеличение госдолга США для мировой экономики означает рост инфляции, дальнейшее усиление дедолларизации и замедление экономического роста в долгосрочной... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T13:30+0300
2025-08-13T13:30+0300
2025-08-13T13:30+0300
экономика
госдолг сша
мировая экономика
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76263/83/762638330_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4c275abfac2850d70d91b56ed0df0112.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Увеличение госдолга США для мировой экономики означает рост инфляции, дальнейшее усиление дедолларизации и замедление экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом Россию негативные последствия американских проблем практически не затронут из-за санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Госдолг США по состоянию на 11 августа впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, отчитался накануне минфин страны. Перманентный рост государственного долга - это типичная для США ситуация. Страна уже более 20 лет живет в ситуации бюджетного дефицита и заимствует деньги как внутри страны, так и за рубежом. После Второй мировой войны потолок госдолга поднимали более 100 раз. Дополнительные заемные средства позволяют американской экономике держаться на плаву в условиях глобальной перестройки внешнеторговой политики. ПОЧЕМУ РАСТЕТ ДОЛГ США И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ Госдолг США продолжает увеличиваться из-за бюджетного дефицита: правительство тратит больше, чем получает доходов. В первую очередь это высокие расходы на социальное обеспечение и медицинские программы страхования, которые в сумме составляют около 50% расходной части бюджета. Во-вторых, политика налоговых льгот, которую проводит президент США Дональд Трамп, также не способствует пополнению государственных доходов. Политическая элита США не готова к жестким мерам по сокращению дефицита, которые могут ударить по электорату, уверена директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Для мировой экономики увеличение госдолга США означает рост инфляции, возможное ослабление курса доллара по отношению к юаню и евро, а также меньше ресурсов остается для инвестирования, что в долгосрочной перспективе может привести к замедлению экономического роста", - полагает она. Если говорить про устойчивость мировой финансовой системы, то она действительно может пошатнуться в случае невозможности США расплачиваться по своим обязательствам, рассуждает заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Убытки, отмечает она, потерпят и крупные компании, и государства. Кроме того, не исключено и банкротство крупных финансовых организаций. "Если говорить о России, то ее это коснется в меньшей степени из-за санкционного давления, так как многие финансовые операции России и США в настоящее время практически не осуществляются. Необходимо также отметить, что в случае негативных финансовых событий в США может выиграть БРИКС и его финансовая система", - добавляет она. Также важным аспектом является переход России на оплату в других валютах, а не в долларе, за различные товары, работы и услуги, что также сократит влияние негативных событий на финансовую систему страны, подчеркнула эксперт. ГРОЗИТ ЛИ США ДЕФОЛТ? Собеседники агентства считают, что хотя рост госдолга и сулит проблемы в случае невозможности его обслуживать, "призрак дефолта" все-таки на горизонте пока не маячит. О величине госдолга США говорят уже давно, и по факту рост его объема также был ожидаем и уже не вызывает паники на рынке, поясняет основатель финансовой компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский. "Нужно понимать, что госдолг - это не всегда признак кризиса, и в случае с США - это прямое доказательство. Ни о каком дефолте речи не идет, и такой сценарий имеет минимальную вероятность. Весь долг США номинирован в долларах, что подразумевает возможность дополнительной денежной эмиссии в случае форс-мажора", - добавляет он. Это же мнение разделяет и Давыдова. "Прямой дефолт США маловероятен, однако дальнейший рост госдолга может подрывать доверие к доллару", - заключила она.
https://1prime.ru/20250812/rekord-860647360.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76263/83/762638330_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_a383a18a2f577387386d739d06531b5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдолг сша, мировая экономика, россия, санкции против рф
Экономика, госдолг США, Мировая экономика, РОССИЯ, санкции против РФ
Рост госдолга США не затронет российскую экономику, считают эксперты
Россию не затронут последствия роста госдолга США из-за санкций, считают эксперты
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Увеличение госдолга США для мировой экономики означает рост инфляции, дальнейшее усиление дедолларизации и замедление экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом Россию негативные последствия американских проблем практически не затронут из-за санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Госдолг США по состоянию на 11 августа впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, отчитался накануне минфин страны.
Перманентный рост государственного долга - это типичная для США ситуация. Страна уже более 20 лет живет в ситуации бюджетного дефицита и заимствует деньги как внутри страны, так и за рубежом. После Второй мировой войны потолок госдолга поднимали более 100 раз. Дополнительные заемные средства позволяют американской экономике держаться на плаву в условиях глобальной перестройки внешнеторговой политики.
ПОЧЕМУ РАСТЕТ ДОЛГ США И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ
Госдолг США продолжает увеличиваться из-за бюджетного дефицита: правительство тратит больше, чем получает доходов. В первую очередь это высокие расходы на социальное обеспечение и медицинские программы страхования, которые в сумме составляют около 50% расходной части бюджета.
Во-вторых, политика налоговых льгот, которую проводит президент США Дональд Трамп, также не способствует пополнению государственных доходов. Политическая элита США не готова к жестким мерам по сокращению дефицита, которые могут ударить по электорату, уверена директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Для мировой экономики увеличение госдолга США означает рост инфляции, возможное ослабление курса доллара по отношению к юаню и евро, а также меньше ресурсов остается для инвестирования, что в долгосрочной перспективе может привести к замедлению экономического роста", - полагает она.
Если говорить про устойчивость мировой финансовой системы, то она действительно может пошатнуться в случае невозможности США расплачиваться по своим обязательствам, рассуждает заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Убытки, отмечает она, потерпят и крупные компании, и государства. Кроме того, не исключено и банкротство крупных финансовых организаций.
"Если говорить о России, то ее это коснется в меньшей степени из-за санкционного давления, так как многие финансовые операции России и США в настоящее время практически не осуществляются. Необходимо также отметить, что в случае негативных финансовых событий в США может выиграть БРИКС и его финансовая система", - добавляет она.
Также важным аспектом является переход России на оплату в других валютах, а не в долларе, за различные товары, работы и услуги, что также сократит влияние негативных событий на финансовую систему страны, подчеркнула эксперт.
Собеседники агентства считают, что хотя рост госдолга и сулит проблемы в случае невозможности его обслуживать, "призрак дефолта" все-таки на горизонте пока не маячит. О величине госдолга США говорят уже давно, и по факту рост его объема также был ожидаем и уже не вызывает паники на рынке, поясняет основатель финансовой компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
"Нужно понимать, что госдолг - это не всегда признак кризиса, и в случае с США - это прямое доказательство. Ни о каком дефолте речи не идет, и такой сценарий имеет минимальную вероятность. Весь долг США номинирован в долларах, что подразумевает возможность дополнительной денежной эмиссии в случае форс-мажора", - добавляет он.
Это же мнение разделяет и Давыдова. "Прямой дефолт США маловероятен, однако дальнейший рост госдолга может подрывать доверие к доллару", - заключила она.
Госдолг США впервые превысил отметку в $37 трлн