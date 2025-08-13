https://1prime.ru/20250813/ekspert-860651099.html

Эксперт оценила последствия остановки добычи лития в Китае

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Остановка добычи на крупном литиевом руднике в китайской провинции Цзянси приведет к значительному увеличению затрат производителей аккумуляторов и электромобилей, производство перерабатывающих заводов в провинции может упасть на 20%, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. Ранее в августе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что крупнейший в мире китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL приостановил производство на крупном литиевом руднике в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по меньшей мере на три месяца. "Из-за остановки крупного производства в Цзянси... это может вызвать сильную корректировку структуры предложения лития на всем рынке Китая и дальнейший рост его цены, значительно увеличит затраты конечных участников цепочки поставки - производителей аккумуляторов и электромобилей", - прокомментировала остановку предприятия эксперт. Одной из причин задержек в выдаче лицензий на добычу лития в провинции Цзянси могут быть действия властей страны по урегулированию ценовой конкуренции на рынке электромобилей и литий-ионных аккумуляторов, считает Левашенко. Так, китайское правительство на данный момент борется с явлением "инволюции" в секторах, страдающих от избыточных мощностей, в первую очередь в секторе электромобилей - когда компании ради доминирования на рынке настолько снижают цены на продукцию, что они становятся ниже уровня затрат, реального роста экономики не происходит, отметила аналитик. "В случае, если все семь закрытых на данный момент в провинции шахт к концу 2025 года не пройдут лицензирование и не смогут добывать, это приведет к снижению объемов перерабатывающих заводов провинции на 15-16 тысяч тонн в месяц, а это около 18-19% от всего их ежемесячного производства, что частично парализует промышленность Цзянси, которая зависит от лития", - добавила Левашенко. По ее мнению, затруднения могут свидетельствовать о желании Китая обеспечивать больший контроль за своей сырьевой промышленностью, особенно в отношении заводов переработки лития, спрос на который, по данным Международной литиевой ассоциации, вырастет в 3 раза к 2040 году.

