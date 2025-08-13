Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата - 13.08.2025
Политика
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:54+0300
2025-08-13T12:05+0300
политика
россия
эстония
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860666710_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_da35b9f6814bcabac08951a4fd853b24.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. "Сегодня, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.По данным телерадиокомпании ERR, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Таллине Дмитрии Прилепине.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в своем заявлении утверждает, что тот якобы "принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций". При этом в заявлении эстонского МИД никаких доказательств этого не приводится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
россия, эстония, мид
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИД
11:54 13.08.2025 (обновлено: 12:05 13.08.2025)
 
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии объявил первого секретаря аппарата посольства РФ персоной нон грата

Здание посольства Эстонии в Москве
Здание посольства Эстонии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенских
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата.
"Сегодня, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.
По данным телерадиокомпании ERR, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Таллине Дмитрии Прилепине.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в своем заявлении утверждает, что тот якобы "принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций". При этом в заявлении эстонского МИД никаких доказательств этого не приводится.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией
Вчера, 08:59
 
ПолитикаРОССИЯЭСТОНИЯМИД
 
 
