https://1prime.ru/20250813/estoniya-860666863.html

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата - 13.08.2025, ПРАЙМ

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T11:54+0300

2025-08-13T11:54+0300

2025-08-13T12:05+0300

политика

россия

эстония

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860666710_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_da35b9f6814bcabac08951a4fd853b24.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. "Сегодня, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.По данным телерадиокомпании ERR, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Таллине Дмитрии Прилепине.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в своем заявлении утверждает, что тот якобы "принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций". При этом в заявлении эстонского МИД никаких доказательств этого не приводится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.

https://1prime.ru/20250812/estoniya-860596083.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, мид