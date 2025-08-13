МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

https://1prime.ru/20250813/estoniya-860666863.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии сообщил в среду, что высылает российского дипломата. "Сегодня, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.По данным телерадиокомпании ERR, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Таллине Дмитрии Прилепине.Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в своем заявлении утверждает, что тот якобы "принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая ряд правонарушений, связанных с нарушением санкций". При этом в заявлении эстонского МИД никаких доказательств этого не приводится.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что режимы в прибалтийских странах находятся в авангарде конфронтации и разрушают остатки безопасности и стабильности в регионе, создание дополнительной напряженности на российских рубежах не способствуют их интересам безопасности.
