Фондовые индексы Европы растут в среду

экономика

европа

рынок

индексы

торги

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут во главе с немецким индексом после выхода данных об инфляции в Германии и корпоративных новостей, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,12%, до 9 158,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,47%, до 7 790,22 пункта, немецкий DAX - на 0,75%, до 24 231,09 пункта. Ранее в среду были опубликованы данные об инфляции в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам июля сохранилась на уровне в 2%, как и месяцем ранее, согласно окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель сохраняется на этом минимуме с октября. При этом бумаги немецкого туроператора TUI Group во Франкфурте дорожают более чем на 5% после того, как компания повысила прогнозы на текущий год: ожидается, что показатель прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) поднимется на 9-11%. ранее прогнозировался рост на 7-10%. На положительную динамику индекса DAX оказывают влияние и заметный рост котировок акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall и химико-фармацевтического концерна Bayer AG - на 2,6%.

