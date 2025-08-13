Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии - 13.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии
Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии
экономика
торги
европа
фондовые индексы
рост
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду выросли после публикации статистики по потребительским ценам в Германии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19% - до 9 165,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 7 804,97 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 185,59 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, осталась на уровне июня в 2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,3%. В четверг будут опубликованы данные по промышленному производству и ВВП еврозоны. Ожидается, что в странах европейского валютного блока объем промпроизводства в июне сократился на 1% в месячном выражении. А промежуточная оценка по ВВП покажет рост экономики еврозоны во втором квартале на 0,1% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом, предполагают аналитики. Также в четверг выйдет аналогичная статистика по Великобритании. По прогнозам, промышленное производство в стране в июне поднялось на 0,2% к маю. А британский ВВП в прошедшем квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,1% в квартальном выражении и на 1% в годовом, полагают эксперты.
европа
торги, европа, фондовые индексы, рост
Экономика, Торги, ЕВРОПА, фондовые индексы, рост
19:43 13.08.2025 (обновлено: 19:44 13.08.2025)
 
Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду выросли после публикации статистики по потребительским ценам в Германии, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19% - до 9 165,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 7 804,97 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 185,59 пункта.
Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, осталась на уровне июня в 2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,3%.
В четверг будут опубликованы данные по промышленному производству и ВВП еврозоны. Ожидается, что в странах европейского валютного блока объем промпроизводства в июне сократился на 1% в месячном выражении. А промежуточная оценка по ВВП покажет рост экономики еврозоны во втором квартале на 0,1% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом, предполагают аналитики.
Также в четверг выйдет аналогичная статистика по Великобритании. По прогнозам, промышленное производство в стране в июне поднялось на 0,2% к маю. А британский ВВП в прошедшем квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,1% в квартальном выражении и на 1% в годовом, полагают эксперты.
Фондовые индексы Европы в основном растут
Вчера, 13:03
 
ЭкономикаТоргиЕВРОПАфондовые индексырост
 
 
