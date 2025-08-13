https://1prime.ru/20250813/evropa-860687578.html

Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии

Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии - 13.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли на данных по инфляции в Германии

Основные фондовые индексы Европы в среду выросли после публикации статистики по потребительским ценам в Германии, свидетельствуют данные бирж. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T19:43+0300

2025-08-13T19:43+0300

2025-08-13T19:44+0300

экономика

торги

европа

фондовые индексы

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду выросли после публикации статистики по потребительским ценам в Германии, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,19% - до 9 165,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,66%, до 7 804,97 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 24 185,59 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, осталась на уровне июня в 2%, что совпало с предварительной оценкой. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,3%. В четверг будут опубликованы данные по промышленному производству и ВВП еврозоны. Ожидается, что в странах европейского валютного блока объем промпроизводства в июне сократился на 1% в месячном выражении. А промежуточная оценка по ВВП покажет рост экономики еврозоны во втором квартале на 0,1% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом, предполагают аналитики. Также в четверг выйдет аналогичная статистика по Великобритании. По прогнозам, промышленное производство в стране в июне поднялось на 0,2% к маю. А британский ВВП в прошедшем квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,1% в квартальном выражении и на 1% в годовом, полагают эксперты.

https://1prime.ru/20250812/indeksy--860626471.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, европа, фондовые индексы, рост