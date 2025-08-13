https://1prime.ru/20250813/evrosoyuz-860666343.html

Лидеры ЕС в панике от грядущего саммита РФ и США, заявил венгерский эксперт

Лидеры ЕС в панике от грядущего саммита РФ и США, заявил венгерский эксперт

БУДАПЕШТ, 13 авг - ПРАЙМ. Венгерский политолог Георг Шпётле в интервью агентству РИА Новости заявил, что лидеры Евросоюза обеспокоены и пытаются помешать встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, однако их усилия обречены на провал."Европейские политики напуганы, они действительно в растерянности и не знают, что делать... Я вижу, что Евросоюз хочет продолжать эту войну, (глава Евродипломатии) Кая Каллас уже созывала онлайн-конференцию министров иностранных дел Евросоюза. Так что есть сопротивление встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Они пытаются ее сорвать", - сказал Шпётле. Эксперт уверен, что попытки сорвать саммит не увенчаются успехом, поскольку Путин и Трамп уже нашли общий язык, и их переговоры могут привести к положительным результатам."Евросоюз, противостоящий России, в последние годы определённо пытался ослабить её политически, экономически и в военном отношении. Но они и сами видят, что им это не удалось, Россия сейчас сильнее, чем когда-либо. Она многому научилась за время войны, разработала новое оружие и начала производство беспилотников, так что это абсолютная сверхдержава", - отметил политолог.Шпётле также отметил слабость ЕС и его неспособность эффективно решать важные вопросы. При этом, вероятно, именно ЕС придется оказывать поддержку Украине в одиночку, так как США уже заявили о сокращении финансовой и военной помощи из-за коррупции в Киеве.Встреча лидеров российского и американского лидеров запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. В преддверии саммита лидеры ЕС приняли заявление о продолжении военной и дипломатической поддержки Украины и введении санкций против России. Однако Венгрия не присоединилась к этому документу. Премьер-министр страны Виктор Орбан назвал страны ЕС "слабыми и жалкими" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут встречу без участия европейцев.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.

