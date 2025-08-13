Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленые" попросили ФАС и Минтранс ограничить повышение цен на авиабилеты
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" попросила ФАС и Минтранс России провести проверку ценообразования российских авиакомпаний и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в конце школьных каникул, соответствующее обращение партии в Федеральную антимонопольную службу и министерство транспорта РФ есть в распоряжении РИА Новости. "Партия "Зеленые" получает многочисленные жалобы на несправедливое образование цен на авиабилеты в период начала и окончания школьных каникул... Российская экологическая партия "Зеленые" считает недопустимой спекуляцию на родительских обязанностях и стремлении обеспечить детям достойный отдых. В связи с чем "Зеленые" требуют провести проверку ценообразования российских авиакомпаний и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в период повышенного спроса", - говорится в обращении. Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила в обращении, что август - это и так финансово затратный месяц для семей, поэтому высокие цены на авиабилеты оказываются для многих неподъемной нагрузкой. Проверка, проведенная "Зелеными", выявила, что у трех российских авиакомпаний стоимость билетов на рейсы "Сочи-Москва" на 30 августа оказалась на 35-89% выше, чем на 16 августа. На рейсах "Владикавказ – Москва" в зависимости от авиаперевозчика цены накануне Дня знаний выросли на 38-83%. "Такой подход со стороны авиаперевозчиков противоречит целям нацпроекта "Семья" и государственной демографической политики", - подчеркнула Кудзагова.
04:20 13.08.2025
 
"Зеленые" попросили ФАС и Минтранс ограничить повышение цен на авиабилеты

"Зеленые" попросили ФАС и Минтранс ограничить повышение цен на авиабилеты в конце каникул

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" попросила ФАС и Минтранс России провести проверку ценообразования российских авиакомпаний и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в конце школьных каникул, соответствующее обращение партии в Федеральную антимонопольную службу и министерство транспорта РФ есть в распоряжении РИА Новости.
"Партия "Зеленые" получает многочисленные жалобы на несправедливое образование цен на авиабилеты в период начала и окончания школьных каникул... Российская экологическая партия "Зеленые" считает недопустимой спекуляцию на родительских обязанностях и стремлении обеспечить детям достойный отдых. В связи с чем "Зеленые" требуют провести проверку ценообразования российских авиакомпаний и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в период повышенного спроса", - говорится в обращении.
Сопредседатель партии Александра Кудзагова отметила в обращении, что август - это и так финансово затратный месяц для семей, поэтому высокие цены на авиабилеты оказываются для многих неподъемной нагрузкой.
Проверка, проведенная "Зелеными", выявила, что у трех российских авиакомпаний стоимость билетов на рейсы "Сочи-Москва" на 30 августа оказалась на 35-89% выше, чем на 16 августа. На рейсах "Владикавказ – Москва" в зависимости от авиаперевозчика цены накануне Дня знаний выросли на 38-83%.
"Такой подход со стороны авиаперевозчиков противоречит целям нацпроекта "Семья" и государственной демографической политики", - подчеркнула Кудзагова.
 
Заголовок открываемого материала