ФАС согласовала цену отечественного препарата для лечения гриппа и ОРВИ
ФАС согласовала цену отечественного препарата для лечения гриппа и ОРВИ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, она соответствует зарегистрированной стоимости похожего препарата - "Гриппферона", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат "Риноферон". Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме "спрей назальный дозированный" в рамках МНН "Интерферон альфа-2b". Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)", - говорится в сообщении. "Согласованная службой цена на "Риноферон" соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат "Гриппферон", - уточняется там. Служба отметила, что согласованная цена составляет 342 рубля за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза. "Согласование ФАС цены на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркивают в ФАС.
