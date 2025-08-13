https://1prime.ru/20250813/fsb-860659172.html

ФСБ задержала агента Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

ФСБ задержала агента Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - 13.08.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала агента Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T09:50+0300

2025-08-13T09:50+0300

2025-08-13T09:50+0300

происшествия

россия

общество

кировская область

киев

фсб

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860658997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2cdc0655c057cebd6362eadd80c218e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в среду ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности РФ в Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции (далее - СВО) с целью перехода на сторону противника", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, по указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. Подчеркивается, что впоследствии противником ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины. Уточняется, что при попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России. "Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в его отношении возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250812/fsb-860598931.html

кировская область

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , кировская область, киев, фсб, всу