Дрон G-Energy стал самым выносливым в двухдневной гонке

2025-08-13T07:16+0300

2025-08-13T07:16+0300

2025-08-13T07:16+0300

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дрон команды G-Energy оказался самым выносливым в двухдневной гонке, рассказал РИА Новости гендиректор "Школы дронов" Максим Чижов по итогам соревнований, которые прошли в Сколково при поддержке Университета 2035. "G-Energy показали лучший результат в двухдневной гонке на выносливость и мастерство - команда преодолела 61 километр, когда ближайший соперник только 48", - сказал Чижов, уточнив, что сам аппарат весил 665 граммов, а батарейка - 700 граммов. Он пояснил, что суть испытаний заключалась в максимально возможной наработке километража беспилотником на одном литий-ионном аккумуляторе собственного производства в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. "В течение двух дней за ограниченное время команды непрерывно выполняли полеты по 100-метровому замкнутому прямоугольному маршруту на высоте 3-5 метров. Правила запрещали замену аккумулятора, допуская только его подзарядку с контролем пломб, веса и температуры в случае разряда или вынужденной посадки", - объяснил глава школы. "Результат команды стал убедительным подтверждением качества российских разработок в области бортовых накопителей энергии для беспилотников и эффективность выбранной стратегии пилотирования", - заключил Чижов.

2025

