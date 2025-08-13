https://1prime.ru/20250813/gaz-860687201.html
В Европе выросли цены на газ
В Европе выросли цены на газ
2025-08-13T19:26+0300
2025-08-13T19:26+0300
2025-08-13T19:27+0300
экономика
европа
биржа ice
газ
цены
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды увеличились на 1,6% - до 396 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 392,1 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 398 долларов (+2,1%), ценовой минимум - 391,4 доллара (+0,4%). Последние фьючерсы торговались по 396 долларов (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 389,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
Биржевые цены на газ в Европе во вторник стабильны