В Германии сообщили о выделении $0,5 мрд на поставки вооружений США Киеву

2025-08-13T20:53+0300

политика

германия

финансирование

военная помощь украине

сша

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL, предусматривающего передачу Киеву военной техники и боеприпасов из США на деньги европейских партнеров и Канады, сообщило министерство иностранных дел ФРГ. "Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма PURL", - говорится в распространенном пресс-службой МИД сообщении. НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при это удовлетворение "самых насущных потребностей" Украины и включение в пакеты помощи оборонной продукции, которую европейцы и канадцы не производят или могут поставить Киеву медленнее, чем США, уточняется в релизе. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

германия

сша

Новости

