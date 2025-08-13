https://1prime.ru/20250813/germaniya-860656928.html

Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно окончательной оценке, сохранилась на уровне июня в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой.За июль индекс потребительских цен в Германии, согласно окончательным данным, увеличился на 0,3%, также как показывали предварительные данные.Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) составила 2,7%, как и месяцем ранее, что также совпало с предварительной оценкой.Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,2% в годовом выражении (2% месяцем ранее), что совпало с предварительными данными. Цены на энергоносители сократились на 3,4% после снижения на 3,5% месяцем ранее, что также соответствует предварительной оценке. Цены на услуги увеличились на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательным данным, поднялись на 1,8% в годовом выражении, в том числе на 0,4% - в июле.

