Минэкономики Германии оценило перспективы восстановления экономики
Минэкономики Германии оценило перспективы восстановления экономики
2025-08-13T13:00+0300
экономика
сша
германия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии заявило, что торговое соглашение между ЕС и США не предвещает заметного восстановления экономики, а темпы роста немецкого экспорта, как ожидается, останутся низкими. "Несмотря на общую слабость экономики, деловые настроения заметно улучшились в последние месяцы. Однако, несмотря на принципиальное соглашение по торговому спору между ЕС и США и недавнее улучшение деловых настроений, заметного восстановления экономики все еще не произошло", - говорится отчете минэкономики об экономической ситуации в Германии в августе. Отмечается, что до недавнего времени последствия непредсказуемой торговой политики США заметно сказывались на экономической динамике, но с достижением принципиального соглашения между ЕС и США неопределенность, вероятно, постепенно снизится, хотя отдельные детали остаются неясными. Несмотря на улучшение показателей настроений, сдерживающее влияние менее благоприятной торговой и геополитической обстановки по-прежнему преобладает и препятствует устойчивому экономическому восстановлению. "Хотя экспортные ожидания компаний несколько улучшились в июле, учитывая теперь уже вероятно длительно повышенные пошлины на экспорт в США, промышленная конъюнктура, вероятно, пока будет характеризоваться сдержанным внешним спросом", - сообщило министерство. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
сша
германия
