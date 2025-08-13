https://1prime.ru/20250813/germaniya-860672251.html
Правительство Германии подтвердило визит Зеленского в Берлин
Правительство Германии подтвердило визит Зеленского в Берлин - 13.08.2025, ПРАЙМ
Правительство Германии подтвердило визит Зеленского в Берлин
Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T13:54+0300
2025-08-13T13:54+0300
2025-08-13T13:54+0300
политика
германия
встреча
берлин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
БЕРЛИН, 13 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине. "Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Они (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский - ред.) вместе в Берлине примут участие в запланированных переговорах. Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США", - заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. По его словам, в 14.00 по местному времени (15.00 мск) состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Майер добавил, что в связи с визитом Зеленского в Берлин, также, безусловно, будет возможность провести двусторонние переговоры между ним и канцлером ФРГ. Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250813/podolyak-860663703.html
германия
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, встреча, берлин, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, встреча, Берлин, Владимир Зеленский
Правительство Германии подтвердило визит Зеленского в Берлин
Правительство ФРГ подтвердило визит Зеленского в Берлин на встречу по Украине
БЕРЛИН, 13 авг - ПРАЙМ. Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине.
"Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Они (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский - ред.) вместе в Берлине примут участие в запланированных переговорах. Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США", - заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По его словам, в 14.00 по местному времени (15.00 мск) состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Майер добавил, что в связи с визитом Зеленского в Берлин, также, безусловно, будет возможность провести двусторонние переговоры между ним и канцлером ФРГ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
В Киеве заявили, что готовы обсуждать воздушное перемирие с Россией