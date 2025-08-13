Чиновники в ФРГ смирились с территориальными "уступками" Киева, пишет NYT

https://1prime.ru/20250813/germaniya-860672824.html
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальные лица в Германии смирились с тем, что Украине придется пойти на территориальные "уступки" в рамках урегулирования конфликта, сообщает газета New York Times. "Немецкие официальные лица в публичном пространстве уклоняются от ответа на то, поддержат ли они соглашение... (с территориальными "уступками" России - ред.), однако в частном порядке они звучат смирившимися с этой возможностью", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Путина и Трампа. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
