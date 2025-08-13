https://1prime.ru/20250813/gosduma-860659776.html

В Госдуме предложили ограничить рост стоимости обучения в вузах

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ограничить рост стоимости обучения в вузе фактической инфляцией, а для учащихся членов многодетных семей не допускать роста цены в целом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 54 и 101 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающие, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе ежегодно увеличивать стоимость платных образовательных услуг не выше уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Одновременно проектом предлагается установить запрет на увеличение стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, если обучающиеся являются членами многодетных семей. В документах Нилов привел данные Минобрнауки, согласно которым в 2025 году платное обучение в российских университетах подорожало в среднем на 12%. По его словам, в ряде вузов наблюдается резкий рост цен на образование, и в семи из десяти ведущих вузов России в 2025 году цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25% в сравнении с 2024 годом. Политик отметил, что ежегодное увеличение стоимости платного образования законодательно не урегулировано. Нилов подчеркнул, что образование критически важно для государства, и оно является основой экономического роста, социального прогресса, технологического развития и конкурентоспособности в мире. Для государства образование - инвестиция в будущее страны, а для гражданина ― инвестиция в свое будущее, в связи с этим государство, определяемое как социальное, не может быть безразличным к его обеспечению, добавил автор инициативы.

