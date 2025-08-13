Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.08.2025
В ГД внесен проект о льготной налоговой ставке для ИП-ветеранов СВО
В ГД внесен проект о льготной налоговой ставке для ИП-ветеранов СВО - 13.08.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о льготной налоговой ставке для ИП-ветеранов СВО
В Госдуму внесен законопроект об установлении особого налогового режима и налоговых ставок для участников СВО, ветеранов боевых действий, которые после... | 13.08.2025, ПРАЙМ
экономика
госдума
налоговый режим
ставка
участники сво
Новости
госдума, налоговый режим, ставка, участники сво
Экономика, Госдума, налоговый режим, ставка, участники СВО
12:26 13.08.2025
 
В ГД внесен проект о льготной налоговой ставке для ИП-ветеранов СВО

В ГД внесен проект об особом налоговом режиме и ставках для ИП-ветеранов СВО

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об установлении особого налогового режима и налоговых ставок для участников СВО, ветеранов боевых действий, которые после увольнения с военной службы зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в РФ, документ доступен в думской электронной базе.
Автором законопроекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов. Инициативой предлагается внести изменения в проект федерального закона "О внесении изменения в статью 346.20 (Налоговые ставки) Налогового кодекса Российской Федерации". Правительство РФ в официальном заключении на законопроект отмечает, что данный вопрос уже урегулирован действующим законодательством.
"В целях повышения деловой активности граждан, вовлечения участников СВО в занятие предпринимательской деятельностью, создания благоприятных условий для организации бизнеса ветеранами боевых действий предлагается установить налоговую ставку в размере 1 процента для вышеперечисленной группы налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов", - говорится в пояснительной записке.
В случае принятия законопроекта упрощенная система налогообложения будет доступна ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской области и Херсонской области, которые после увольнения с военной службы или исключения из добровольческого формирования зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей на территории различных субъектов РФ.
"Субъекты Российской Федерации смогут самостоятельно определять виды сфер предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 1 процента на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и (или) в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяемых правительством Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе подчеркивается, что проект закона предусматривает, что в случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в размере 1 процента, установленных настоящей главой, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на ее применение и обязан уплатить налог по налоговым ставкам, предусмотренным законодательством без учета налоговых преференций, за налоговый период, в котором нарушены указанные ограничения.
"Создание благоприятных условий для их предпринимательской деятельности после окончания СВО является продолжением политики государства, направленной на обеспечение социальной справедливости по отношению к защитникам Родины. Предоставление налоговых преференций будет содействовать развитию предпринимательства среди ветеранов боевых действий, даст возможность создать новые рабочие места и тем самым будет способствовать росту экономики Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.
09:34
 
ЭкономикаГосдуманалоговый режимставкаучастники СВО
 
 
