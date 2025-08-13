Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили предоставлять кредитную историю будущего супруга
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных", - сказано в документе. Отмечается, что в современных условиях, когда супруги часто подают совместные заявки на получение кредита или один из них выступает поручителем по займам другого, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче кредита. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность принятия указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам Банка России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос их реализации", - написано в документе. Подчеркивается, что такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки
14:02 13.08.2025
 
В Госдуме предложили предоставлять кредитную историю будущего супруга

Депутаты предложили дать кредитную историю будущего супруга до вступления в брак

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных", - сказано в документе.
Отмечается, что в современных условиях, когда супруги часто подают совместные заявки на получение кредита или один из них выступает поручителем по займам другого, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче кредита.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность принятия указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам Банка России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос их реализации", - написано в документе.
Подчеркивается, что такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.
