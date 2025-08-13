https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html

"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима должен помнить — его никто официально не приглашал, поэтому неожиданный визит может еще больше осложнить и без того непростые отношения с Трампом. По словам Дэвиса, Зеленский глубоко погряз в своих фантазиях, если до сих пор уверен, что у него есть возможности противоречить американскому лидеру и диктовать свои условия.Дэвис также посоветовал Зеленскому быть осторожнее в высказываниях, иначе его ждут серьезные проблемы.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены возможностью того, что Путин и Трамп могут самостоятельно договориться об урегулировании украинского конфликта. По данным издания, европейцы пытаются добиться присутствия Зеленского на встрече российского и американского лидеров, а также хотят участвовать в переговорах, хотя это маловероятно.В субботу Кремль и Белый дом сообщили об идущей подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Ушаков также пояснил выбор места проведения саммита. По его словам, Аляска и Арктика представляют пересечение экономических интересов России и США и открывают перспективы для масштабных проектов.В свою очередь, американский лидер в преддверии переговоров заявил, что планирует попросить Путина завершить конфликт на Украине. Кроме того, Трамп выразил недовольство Зеленским и сообщил о планах организовать встречу российского президента с главой киевского режима.В Белом доме добавили, что президент США заинтересован в переговорах с Россией по вопросам, выходящим за рамки урегулирования украинского конфликта.

