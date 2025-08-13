Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:30+0300
2025-08-13T08:30+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
аляска
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима должен помнить — его никто официально не приглашал, поэтому неожиданный визит может еще больше осложнить и без того непростые отношения с Трампом. По словам Дэвиса, Зеленский глубоко погряз в своих фантазиях, если до сих пор уверен, что у него есть возможности противоречить американскому лидеру и диктовать свои условия.Дэвис также посоветовал Зеленскому быть осторожнее в высказываниях, иначе его ждут серьезные проблемы.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены возможностью того, что Путин и Трамп могут самостоятельно договориться об урегулировании украинского конфликта. По данным издания, европейцы пытаются добиться присутствия Зеленского на встрече российского и американского лидеров, а также хотят участвовать в переговорах, хотя это маловероятно.В субботу Кремль и Белый дом сообщили об идущей подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Ушаков также пояснил выбор места проведения саммита. По его словам, Аляска и Арктика представляют пересечение экономических интересов России и США и открывают перспективы для масштабных проектов.В свою очередь, американский лидер в преддверии переговоров заявил, что планирует попросить Путина завершить конфликт на Украине. Кроме того, Трамп выразил недовольство Зеленским и сообщил о планах организовать встречу российского президента с главой киевского режима.В Белом доме добавили, что президент США заинтересован в переговорах с Россией по вопросам, выходящим за рамки урегулирования украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860622320.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, аляска, встреча
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Аляска, встреча
08:30 13.08.2025
 
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа

Подполковник Дэвис: появление Зеленского на саммите Путина и Трампа разрушит встречу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
"Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима должен помнить — его никто официально не приглашал, поэтому неожиданный визит может еще больше осложнить и без того непростые отношения с Трампом. По словам Дэвиса, Зеленский глубоко погряз в своих фантазиях, если до сих пор уверен, что у него есть возможности противоречить американскому лидеру и диктовать свои условия.
Дэвис также посоветовал Зеленскому быть осторожнее в высказываниях, иначе его ждут серьезные проблемы.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены возможностью того, что Путин и Трамп могут самостоятельно договориться об урегулировании украинского конфликта. По данным издания, европейцы пытаются добиться присутствия Зеленского на встрече российского и американского лидеров, а также хотят участвовать в переговорах, хотя это маловероятно.
В субботу Кремль и Белый дом сообщили об идущей подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Ушаков также пояснил выбор места проведения саммита. По его словам, Аляска и Арктика представляют пересечение экономических интересов России и США и открывают перспективы для масштабных проектов.
В свою очередь, американский лидер в преддверии переговоров заявил, что планирует попросить Путина завершить конфликт на Украине. Кроме того, Трамп выразил недовольство Зеленским и сообщил о планах организовать встречу российского президента с главой киевского режима.
В Белом доме добавили, что президент США заинтересован в переговорах с Россией по вопросам, выходящим за рамки урегулирования украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
"Негласно признал". FT узнала, что произошло с Зеленским
Вчера, 12:25
 
ПолитикаСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУКРАИНААляскавстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала