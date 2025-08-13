"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа

https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала.Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима должен помнить — его никто официально не приглашал, поэтому неожиданный визит может еще больше осложнить и без того непростые отношения с Трампом. По словам Дэвиса, Зеленский глубоко погряз в своих фантазиях, если до сих пор уверен, что у него есть возможности противоречить американскому лидеру и диктовать свои условия.Дэвис также посоветовал Зеленскому быть осторожнее в высказываниях, иначе его ждут серьезные проблемы.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены возможностью того, что Путин и Трамп могут самостоятельно договориться об урегулировании украинского конфликта. По данным издания, европейцы пытаются добиться присутствия Зеленского на встрече российского и американского лидеров, а также хотят участвовать в переговорах, хотя это маловероятно.В субботу Кремль и Белый дом сообщили об идущей подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Ушаков также пояснил выбор места проведения саммита. По его словам, Аляска и Арктика представляют пересечение экономических интересов России и США и открывают перспективы для масштабных проектов.В свою очередь, американский лидер в преддверии переговоров заявил, что планирует попросить Путина завершить конфликт на Украине. Кроме того, Трамп выразил недовольство Зеленским и сообщил о планах организовать встречу российского президента с главой киевского режима.В Белом доме добавили, что президент США заинтересован в переговорах с Россией по вопросам, выходящим за рамки урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что администрация Белого дома может позволить Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
"Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен", — заявил Дэвис в эфире
своего YouTube-канала.
Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима должен помнить — его никто официально не приглашал, поэтому неожиданный визит может еще больше осложнить и без того непростые отношения с Трампом. По словам Дэвиса, Зеленский глубоко погряз в своих фантазиях, если до сих пор уверен, что у него есть возможности противоречить американскому лидеру и диктовать свои условия.
Дэвис также посоветовал Зеленскому быть осторожнее в высказываниях, иначе его ждут серьезные проблемы.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены возможностью того, что Путин и Трамп могут самостоятельно договориться об урегулировании украинского конфликта. По данным издания, европейцы пытаются добиться присутствия Зеленского на встрече российского и американского лидеров, а также хотят участвовать в переговорах, хотя это маловероятно.
В субботу Кремль и Белый дом сообщили об идущей подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Ушаков также пояснил выбор места проведения саммита. По его словам, Аляска и Арктика представляют пересечение экономических интересов России и США и открывают перспективы для масштабных проектов.
В свою очередь, американский лидер в преддверии переговоров заявил, что планирует попросить Путина завершить конфликт на Украине. Кроме того, Трамп выразил недовольство Зеленским и сообщил о планах организовать встречу российского президента с главой киевского режима.
В Белом доме добавили, что президент США заинтересован в переговорах с Россией по вопросам, выходящим за рамки урегулирования украинского конфликта.
