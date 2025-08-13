Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани - 13.08.2025
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани - 13.08.2025, ПРАЙМ
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел маршрут в 1600 километров за 24 часа по скоростным трассам, в том числе по М-12 "Восток", сообщили РИА Новости в компании Navio (бывший SberAutoTech), производящей эти тягачи. "Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа", - рассказали в компании, уточнив, что маршрут тягача проходил по трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток". С помощью компьютерного зрения грузовик определяет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили, следует из видео о проезде машины, которое есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, тягач определяет и количество полос встречного и попутного движений. В Navio отметили, что обычно рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает около 58 часов, потому что водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Кстати, на видео видно, что инженеры, которые пока должны быть в кабине для контроля и на случай нештатных ситуаций, в течение суток сменяли друг друга. "Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния - до одних суток", - добавили в компании. В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 "Нева" с 2023 года оно осуществляется с 2023 года.
10:34 13.08.2025
 
Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик Navio впервые проехал от Петербурга до Казани за 24 часа

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани - тягач в автономном режиме, правда пока еще с присутствием инженеров в кабине, преодолел маршрут в 1600 километров за 24 часа по скоростным трассам, в том числе по М-12 "Восток", сообщили РИА Новости в компании Navio (бывший SberAutoTech), производящей эти тягачи.
"Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа", - рассказали в компании, уточнив, что маршрут тягача проходил по трассам М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток".
С помощью компьютерного зрения грузовик определяет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили, следует из видео о проезде машины, которое есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, тягач определяет и количество полос встречного и попутного движений.
В Navio отметили, что обычно рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает около 58 часов, потому что водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Кстати, на видео видно, что инженеры, которые пока должны быть в кабине для контроля и на случай нештатных ситуаций, в течение суток сменяли друг друга.
"Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния - до одних суток", - добавили в компании.
В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 "Нева" с 2023 года оно осуществляется с 2023 года.
Названа стоимость проезда от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12
17 июля, 09:58
Заголовок открываемого материала