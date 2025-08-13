https://1prime.ru/20250813/indiya-860652971.html
"Переломный момент": в Индии пришли восторг от российского комплекса С-400
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 обеспечил поворотный момент в конфликте с Пакистаном. Об этом в беседе с изданием Times of India заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх."Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — подчеркнул он.По его словам, благодаря высокой дальности действия российского комплекса пакистанские ВВС не смогли эффективно применять оружие большой дальности, включая планирующие авиабомбы.Операция "Синдур" была организована минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на теракт близ города Пахалгам в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 обеспечил поворотный момент в конфликте с Пакистаном. Об этом в беседе с изданием Times of India
заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.
"Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — подчеркнул он.
По его словам, благодаря высокой дальности действия российского комплекса пакистанские ВВС не смогли эффективно применять оружие большой дальности, включая планирующие авиабомбы.
Операция "Синдур" была организована минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на теракт близ города Пахалгам в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
