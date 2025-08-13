Росстат сообщил данные об инфляции в России в июле

https://1prime.ru/20250813/inflyatsiya-860686572.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России в июле составила 0,57% в месячном выражении после 0,2% в июне, в годовом - 8,79% после 9,4% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,57%, по сравнению с декабрем 2024 года – 104,36%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в июле цены снизились на 0,64% в месячном выражении после роста на 0,11% в июне; в годовом - выросли на 10,79%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 0,19% после снижения на 0,03% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 4,07%. Услуги в июле подорожали на 2,69% в месячном выражении (на фоне индексации тарифов ЖКХ) и на 11,85% - к июлю прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6% с 9,52% в 2024 году. ЦБ прогнозирует инфляцию в коридоре 6-7%.

