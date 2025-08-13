Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВАРПЭ рассказали о привлечении инвестиций в сектор аквакультуры - 13.08.2025
В ВАРПЭ рассказали о привлечении инвестиций в сектор аквакультуры
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Общественный совет при Росрыболовстве планирует инициировать работу по цифровизации сектора аквакультуры - это нужно не только для оптимизации процессов подготовки отчетности в сфере, но и для привлечения инвестиций и роста объемов производства, сообщается в пресс-релизе ВАРПЭ. "Общественный совет при Росрыболовстве планирует инициировать работу по цифровизации сектора аквакультуры для увеличения его инвестиционной привлекательности и роста объемов выпуска продукции. Совет уже обратился в Росрыболовство с просьбой рассмотреть вопрос о применении государственных информационных систем, включая систему "Аквавосток" (сервис для выбора участков под аквакультуру на электронной карте Дальнего Востока и Севера и оформления заявления на создание участков - ред.), для оптимизации процессов формирования и предоставления отчетности в сфере аквакультуры", - говорится в сообщении. Поясняется, что в настоящее время система отчетности предполагает обязательное предоставление оригиналов актов выпуска и изъятия товарной рыбы и морепродуктов, а также подачу оригиналов отчетов сразу в несколько контролирующих органов, помимо Росрыболовства. "Действующая система подачи отчетности... вкупе с техническими недочетами сервиса "Аквавосток" сдерживают инвестиции в сектор рыбоводства, появление новых игроков и, как следствие, наращивание объемов выпуска товарной аквакультуры", - объяснил председатель общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он в уточнил, что в рыбодобыче цифровизация уже успешно сокращает издержки бизнеса, в аквакультуре же все происходит "по старинке". Вопрос обсуждался на заседании совета в начале июля, после чего его рекомендации были направлены в Росрыболовство. Ведомство обратило внимание на необходимость дополнительно обсудить перечень планируемых к решению задач, сформулировать техзадание и определить источники финансирования соответствующих мероприятий. Также Росрыболовство подтвердило заинтересованность в использовании "Аквавостока" при учете ряда технических вопросов, которые необходимо решить до передачи сервиса на баланс агентства. Герман Зверев заявил, что теперь совет будет инициировать создание межведомственной рабочей группы по проработке вопросов цифровизации. Отмечается, что в 2024 году производство аквакультуры снизилось на 5% по сравнению с 2023 годом и составило 380,6 тысячи тонн. Это первое снижение за последние десять лет. "Предприятия аквакультуры, особенно по выращиванию моллюсков и иглокожих, не раз обращали внимание, что зарегулированность сектора является барьером для инвестиций и появления новых игроков, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал производства", - подытоживается в релизе.
08:05 13.08.2025
 
В ВАРПЭ рассказали о привлечении инвестиций в сектор аквакультуры

ВАРПЭ: привлечь инвестиции в сектор аквакультуры в РФ поможет его цифровизация

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
