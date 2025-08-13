Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей

https://1prime.ru/20250813/isk-860667004.html
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара", говорится в опубликованном определении суда. Иск поступил в суд 7 августа, в нем заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводятся. Суд назначил предварительные слушания по делу на 18 сентября. По данным ЕГРЮЛ, паритетными совладельцами ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" являются Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
