https://1prime.ru/20250813/isk-860667004.html

Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей

Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей - 13.08.2025, ПРАЙМ

Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей

Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T11:57+0300

2025-08-13T11:57+0300

2025-08-13T11:57+0300

финансы

бизнес

татнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара", говорится в опубликованном определении суда. Иск поступил в суд 7 августа, в нем заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводятся. Суд назначил предварительные слушания по делу на 18 сентября. По данным ЕГРЮЛ, паритетными совладельцами ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" являются Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".

https://1prime.ru/20250813/sud-860662698.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, татнефть