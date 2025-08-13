Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250813/isk-860667004.html
Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей
Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей - 13.08.2025, ПРАЙМ
Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей
Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T11:57+0300
2025-08-13T11:57+0300
финансы
бизнес
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара", говорится в опубликованном определении суда. Иск поступил в суд 7 августа, в нем заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводятся. Суд назначил предварительные слушания по делу на 18 сентября. По данным ЕГРЮЛ, паритетными совладельцами ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" являются Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
https://1prime.ru/20250813/sud-860662698.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, татнефть
Финансы, Бизнес, Татнефть
11:57 13.08.2025
 
Банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на один миллиард рублей

Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск к "Ильскому НПЗ" на 1 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором просит взыскать чуть более 1 миллиарда рублей с ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара", говорится в опубликованном определении суда.
Иск поступил в суд 7 августа, в нем заявлено требование о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии. Другие подробности спора пока не приводятся. Суд назначил предварительные слушания по делу на 18 сентября.
По данным ЕГРЮЛ, паритетными совладельцами ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" являются Юрий Шамара и ООО "Кубанская нефтегазовая компания", которое в свою очередь полностью принадлежит Шамаре.
Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть".
%Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Суд Петербурга отложил иск "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen
10:56
 
ФинансыБизнесТатнефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала